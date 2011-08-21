ناگفته ها به روایت تصویر؛ از جنایت نوین صهیونیستها تا درس خواندن با اعمال شاقه

اولین تصویر امروز مربوط به تهاجم رژیم صهیونیستی به نوار غزه به بهانه کشته شدن تعدادی نظامیان این کشور است.

جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی طی 24 ساعت گذشته در چندین نوبت مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کردند که بر اثر آن تاکنون 15 فلسطینی کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. بنا بر اعلام منابع بیمارستانی و امنیتی فلسطین 3 نفر از شهدای این حملات کودک هستند.

دومین تصویر امروز مربوط به طغیان رودخانه در استان زجیانگ چین است.

چین در سال جاری با بلایای طبیعی متعددی روبه رو شده که آخرین مورد آن مربط به وقوع توفان های فصلی در این کشور است.

تصویر بعدی مربوط به زیبائیها و جذابیت های کار عکاسی بویژه عکاسی از حیوانات است.

تصاویر گرفته شده از حیوانات جزو گران قیمت ترین عکس های جهان هستند و گاه برای ثبت یک صحنه روزها و شاید هفته ها زمان صرف می شود.

تصویر پنجم مربوط به ادامه اعتراضات مردم هند و چهارمین روز از اعتصاب غذای گاندی جدید این کشور است.

"آنا هزاره" از رهبران اجتماعی هند که به وی گاندی جدید می گویند علیه نحوه اجرای عدالت در این کشور اعتراض کرده و هم اکنون چهار روز است که در یکی از پارکهای دهلی دست به اعتصاب غذا زده است. این اعتصاب تا 11 روز دیگر ادامه خواهد داشت.

آخرین تصویر امروز مربوط به سختی های درس خواندن در برخی کشورهای شرق آسیاست.

در این تصویر یک معلم چینی دیده می شود که در حالیکه روی نیکمت رفته مشغول نوشتن مسائل ریاضی بر روی تخته سیاه برای دانش آموزان مهاجری است که در این کشور زندگی می کنند.