پلمپ 378 واحد صنفی متخلف در آذربایجان غربی/ 135 نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خیبر تیبا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پلمپ 17 واحد صنفی طی ماه مبارک رمضان در ارتباط با مسائل روزه خواری، افزود: در این راستا 47 نفر نیز در سطح صنوف استان با هماهنگی های دستگاههای ذیربط دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

وی با اشاره به اجرای طرح نظارت ویژه ماه مبارک رمضان در آذربایجان غربی، اظهار داشت: دو هزار و 277 فقره بازدید محسوس و غیر محسوس از صنوف انجام گرفته که منجر به صدور 178 فقره اخطار و 158 فقره تذکر کتبی در سطح صنوف استان شده است .

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به امضای 326 فقره تعهد کتبی توسط متصدیان صنوف طی این مدت، بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون از 86 هزار و 675 فقره بازدید محسوس و غیر محسوس، هشت هزار و 480 فقره تذکر کتبی و 9 هزار و 41 فقره اخطاریه برای صنوف مختلف استان صادر شده است.

تیبا در ادامه سخنان خود از کشف و ضبط 33 هزار و 47 حلقه سی د ی مستهجن، 10 هزار و 871 قطعه تصاویر مستهجن، 49 دستگاه کیس و هارد ممنوعه از صنوف طی این مدت خبر داد و گفت: در این راستا 135 نفر از صنوف متخلف دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند .

مسئول دایره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی نیز در این نشست خبری از دستگیری سارق عتیقه جات در شهرستان ارومیه خبر داد و افزود: در پی به سرقت رفتن مقادیری عتیقه به ارزش تقریبی 700 میلیون ریال از یک مغازه عتیقه فروشی در بازار ارومیه، ماموران آگاهی و کلانتری 11 ارومیه تحقیقات خود را آغاز که با تلاش بی وقفه فردی 51 ساله و معتاد در حین فروش تعدادی از این عتیقه ها دستگیر و به مقر پلیس هدایت شد .

سرهنگ علی جدیدی اظهار داشت: متهم در بازجویی های فنی پلیس آگاهی به خرید این اشیا از فرد دیگری اعتراف کرده با کسب اطلاعات بیشتر ماموران پلیس آگاهی سارق ردیف دوم را نیز طی یک اقدام سریع دستگیر و به مقر پلیس آگاهی هدایت کردند .