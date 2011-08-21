ساخت اولین یادمان سنگی شهدای کشور در کردکوی

محمد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این یادمان در هفته دفاع مقدس افتتاح خواهد شد.

وی اظهار داشت: این یادمان که با اعتباری بالغ بر ۳۵میلیون ریال که توسط اهالی روستا و با مساعدت مالی بنیاد شهید وامور ایثارگران گلستان آماده شده است قرار است در هفته دفاع مقدس با حضور ایثارگران و خانواده معظم شهدا و مسئولین استانی وشهرستانی افتتاح رسمی شود.

وی عنوان کرد: این بنا با همت و تلاش مسئولان پایگاه بسیج روستای اسلام آباد و هئیت امنای مسجد این روستا آماده و با طراحی زیبا و منحصر بفرد بسیجی روستا آقای نقی اصغری تکیمل شده است.

جهانی گفت: معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی آمادگی لازم را دارد تا ارائه طرحها و المانها و یا هر نوع اقدام ابتکاری و خلاقانه که منجر به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ماندگاری یاد و نام آن عزیزان سفر کرده شود را حمایت کند.

گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.