جشنواره ملی نماهنگ رضوی در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءالله امان الهی بهاروند با اشاره به اینکه نماهنگ، جذابیت بصری خاصی برای مخاطبان دارد، افزود: قرار است در آینده نزدیک داوران جشنواره با تاکید دبیر و بازبینی های انجام شده توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معاون سینمایی وزارت ارشاد تعیین شوند.

وی با اشاره به اینکه نشست های مختلفی برای بخش ها و کمیته اجرایی، بحث های مالی و تعیین وظایف کمیته ها برگزار شده است، اظهار داشت: به همین منظور پوستر و فراخوان جشنواره به همه استانهای کشور ارسال شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد لرستان همچنین به اطلاع رسانی از این جشنواره اشاره و تصریح کرد: قرار است خبرهای سومین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی به صورت زیرنویس از سیمای افلاک لرستان پخش شود.

وی با بیان اینکه امسال برای هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره جلسات متعددی با علما، اندیشمندان و متفکران آشنا به سیره رضوی برگزار شده است، گفت: در این راستا شرایط مناسبی برای ارتقاء سطح کیفی و کمی جشنواره فراهم شده است.

امان الهی بهاروند یادآور شد: همچنین به منظور ارتقاء کیفی جشنواره خردادماه گذشته کارگاهی تحت عنوان تولید نماهنگ باحضور مهرداد اسکویی از سینماگران مطرح کشور برگزار شد که با استقبال خوب هنرمندان سینمایی استان روبرو شد.