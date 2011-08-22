این کارگردان جوان تئاتر درباره جدیدترین فعالیت خود به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "موش توی پیت حلبی" نوشته نوشین تبریزی را برای حضور در بخش چشم‌انداز سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه دادم. این نمایشنامه ماجرای یک خانه با افراد مختلف ساکن در آن پیش از انقلاب اسلامی و پناه‌ آوردن یک انقلابی به آن خانه است.



هاشمی درباره تعداد بازیگر و گروه بازیگری "موش توی پیت حلبی" افزود: این اثر دارای 11 بازیگر است. پیش از این چون قصد داشتیم اثر را در قالب اجرای عمومی به صحنه ببریم با بازیگران مد نظر صحبت کرده بودیم ولی چون اجرای عمومی تا به امروز میسر نشده برای اجرا در جشنواره به طور حتم باید مجددا با بازیگران وارد مذاکره شویم.



وی درباره دلایل اجرای عمومی نشدن این نمایش یادآور شد: این نمایشنامه را در دوره مدیریت آقای مجید جوزانی به تماشاخانه ایرانشهر ارائه دادم و مدیر تماشاخانه گفت که در صورت خالی بودن جدول اجراها زمستان امسال یا در غیر اینصورت بهار سال 91 نمایش را به صحنه ببریم. سپس با نامه‌ای ما را به شورای نظارت و ارزشیابی مرکز برای دریافت مجوز متن معرفی کرد.



هاشمی ادامه داد: در آن زمان آقای مسعود عابدین‌نژاد مسئولیت شورای نظارت و ارزشیابی را بر عهده داشت. اما تا وضعیت ما مشخص شود تغییراتی در شورای نظارت ایجاد شد و دکتر رحمت امینی ریاست شورا را بر عهده گرفت. بعد از 50 روز که انتظار ما به طول انجامید آقای سرسنگی مدیر تماشاخانه ایرانشهر شد. بر خلاف اعلام مدیر جدید که برنامه‌های مدیر قبلی کماکان مورد قبول و اجرا است به ما گفته شد برای گرفتن مجوز متن باید به صورت مستقیم به آقای سرسنگی مراجعه کنیم.



این کارگردان تئاتر با اشاره به روند گرفتن زمان ملاقات با مدیر تماشاخانه ایرانشهر گفت: در ملاقاتی که به همراه نوشین تبریزی نویسنده اثر با آقای سرسنگی داشتیم به ما گفته شد که پس از خواندن متن جواب را به ما می‌دهند. اما بعد از گذشت دو ماه و پیگیری‌های ما پاسخ این است که متن باید مورد تأیید شورای انتخاب آثار تماشاخانه ایرانشهر قرار گیرد. ما کماکان در انتظار پاسخ شورا برای مشخص شدن وضعیت اجرای‌مان هستیم.