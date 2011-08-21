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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

باجولوند به مهر خبر داد:

گسترش ارتباط تربیت مربی با صنایع به منظور نیازسنجی آموزشی

گسترش ارتباط تربیت مربی با صنایع به منظور نیازسنجی آموزشی

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فنی و آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای گفت: گسترش ارتباط تربیت مربی با صنایع به منظور نیازسنجی آموزشی دنبال می شود که این امر در راستای اهداف صورت می گیرد.

رضا باجولوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکز تربیت مربی به منظور نیازسنجی، گسترش اتباط با صنایع داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: این امر کمک می کند تا اساتید دانشگاهی و متخصصان صنعت، نقش قابل توجهی در ارتقای آموزشهای مهارتی این مرکز ایفا کنند که این امر اهمیت فراوانی دارد.

باجولوند گفت: از فعالیتهای بسیار مهم مرکزتربیت مربی، ارائه خدمات آموزشی به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان است که تلاش برای تداوم این امر انجام می شود.

 سهمیه در این خصوص بستگی به تفاهمنامه ها و توافقها دارد

این مسئول یادآور شد: سهمیه در این خصوص بستگی به تفاهمنامه ها و توافقها دارد ضمن اینکه ارائه خدمات آموزشی به کشورهای همسایه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

معاون فنی و آموزشی مرکز تربیت مربی اضافه کرد: این مرکز با توجه به توانایی و پتانسیل نیروهای انسانی مربوطه، محتوای دوره های آموزشی ذیربط را طراحی می کند ضمن اینکه تعیین صلاحیت حرفه ای نیز صورت می گیرد.

کد مطلب 1388912

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