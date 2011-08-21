تسلیم فشار صهیونیستها نمی شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "مشیر المصری" گفت: بازداشتهای گسترده اعضای حماس به وسیله صهیونیستها در "الخلیل" نشانه اصرار صهیونیستها بر تفکر جنایتکارانه و تروریستی علیه فلسطینی هاست.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در تلاش است که بحرانهای داخلی خود را به خارج تعمیم دهد و به سیاست عنادورزی خود ادامه دهد، اما همه تلاشهای این رژیم برای تضعیف حماس ره به جایی نمی برد.

المشیری تصریح کرد: تجربه ثابت کرده که حملات صهیونیستها نه تنها حماس را ضعیف نخواهد کرد بلکه توان آن را قوی تر می کند.

وی بیان کرد: اطلاعات اولیه حاکی است که نه نفر از اعضای حماس در الخلیل بازداشت شده اند. حماس به جهاد و مقاومت ادامه خواهد داد و اشغالگران به اهداف خود نخواهند رسید و حماس تسلیم شروط صهیونیستها نمی شود.

المشیری ضمن بی فایده دانستن سیاست فشار علیه حماس افزود: رژیم صهیونیستی مسئول جنایات علیه مردم نوار غزه و کشتار افراد بی گناه و بازداشت اعضای حماس در کرانه باختری است.