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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

سخنگوی حماس:

تسلیم فشار صهیونیستها نمی شویم

تسلیم فشار صهیونیستها نمی شویم

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با اشاره به بی فایده بودن بازداشت اعضای این جنبش در کرانه باختری آن را تلاشی از سوی صهیونیستها برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی این رژیم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه الیوم السابع، "مشیر المصری" گفت: بازداشتهای گسترده اعضای حماس به وسیله صهیونیستها در "الخلیل" نشانه اصرار صهیونیستها بر تفکر جنایتکارانه و تروریستی علیه فلسطینی هاست.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در تلاش است که بحرانهای داخلی خود را به خارج تعمیم دهد و به سیاست عنادورزی خود ادامه دهد، اما همه  تلاشهای این رژیم برای تضعیف حماس ره به جایی نمی برد.

المشیری تصریح کرد: تجربه ثابت کرده که حملات صهیونیستها نه تنها حماس را ضعیف نخواهد کرد بلکه توان آن را قوی تر می کند.

وی بیان کرد: اطلاعات اولیه حاکی است که نه نفر از اعضای حماس در الخلیل بازداشت شده اند. حماس به جهاد و مقاومت ادامه خواهد داد و اشغالگران به اهداف خود نخواهند رسید و حماس تسلیم شروط صهیونیستها نمی شود.

المشیری ضمن بی فایده دانستن سیاست فشار علیه حماس افزود: رژیم صهیونیستی مسئول جنایات علیه مردم نوار غزه و کشتار افراد بی گناه و بازداشت اعضای حماس در کرانه باختری است.

کد مطلب 1388915

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