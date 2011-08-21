به گزارش خبرگزاری مهر، "شمیم واژه ها" روز دوشنبه 31 مردادماه دو واژه مترادف قرآنی "کمال " و "تمام" را با توجه به ترادف ظاهری این واژگان در زبان عربی مورد بررسی قرار می دهد.



در برنامه "شمیم واژه ها" با استناد به کتب لغوی از جمله مفردات راغب اصفهانی و التحقیق فی کتاب القرآنبه بررسی این دو واژه قرآنی با اشاره به آیات 3 سوره مبارکه مائده، 178و 185سوره بقره اختصاص دارد.



شنوندگان این برنامه تفاوت "تمام" و "کمال" را از نگاه استاد مطهری بر اساس کتاب "انسان کامل" می شنوند.



برنامه "شمیم واژه ها " روزهای زوج از ساعت 16:45 به مدت 5 دقیقه با محوریت بررسی مترادفات در واژگان قرآنی از رادیو قرآن پخش می شود.