برزیل برای پنجمین بار قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برزیل بامداد امروز در دیدار پایانی این رقابت ها در "بوگوتا"ی کلمبیا با نتیجه 3 بر 2 از سد تیم پرتغال گذشت و به عنوان قهرمانی رسید.

برای پرتغال در این دیدار "آلکس" در دقیقه 9 و "نلسون اولیویه‌را" در دقیقه 59 گل زدند و هر سه گل برزیل را هم اسکار در دقایق 5، 78 و 111 به ثمر رساند.

"نی فرانکو" ، سرمربی تیم فوتبال برزیل، در نشست خبری پس از پایان بازی در خصوص قهرمانی اظهار داشت: این قهرمانی واقعا ما را خوشحال کرده چراکه اکنون با رکورد تیم بزرگسالان برزیل برابری کرده ایم.

در دیدار رده بندی هم تیم مکزیک با نتیجه 3 بر یک از سد فرانسه گذشت و سوم شد. اولیسه داویلا (12)، خورخه انریکز (49) و ادسون ریورا (71) گل های مکزیک را به ثمر رساندند و تک گل فرانسه توسط الکساندر لاکازته در دقیقه 8 به ثمر رسید.