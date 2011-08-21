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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

جام جهانی جوانان 2011 کلمبیا/

برزیل برای پنجمین بار قهرمان جهان شد

برزیل برای پنجمین بار قهرمان جهان شد

برزیل با شکست پرتغال در دیدار نهایی فوتبال زیر 20 سال جهان برای پنجمین بار به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برزیل بامداد امروز در دیدار پایانی این رقابت ها در "بوگوتا"ی کلمبیا با نتیجه 3 بر 2 از سد تیم پرتغال گذشت و به عنوان قهرمانی رسید.

برای پرتغال در این دیدار "آلکس" در دقیقه 9  و "نلسون اولیویه‌را" در دقیقه 59 گل زدند و هر سه گل برزیل را هم اسکار در دقایق 5، 78 و 111 به ثمر رساند.  

"نی فرانکو" ، سرمربی تیم فوتبال برزیل، در نشست خبری پس از پایان بازی در خصوص قهرمانی اظهار داشت: این قهرمانی واقعا ما را خوشحال کرده چراکه اکنون با رکورد تیم بزرگسالان برزیل برابری کرده ایم.

در دیدار رده بندی هم تیم مکزیک با نتیجه 3 بر یک از سد فرانسه گذشت و سوم شد. اولیسه داویلا (12)، خورخه انریکز (49) و ادسون ریورا (71) گل های مکزیک را به ثمر رساندند و تک گل فرانسه توسط الکساندر لاکازته در دقیقه 8 به ثمر رسید.

کد مطلب 1388920

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