خسارت بی توجهی به دریاچه ارومیه جبران ناپذیر است/ دولت پیشقدم شود

سلمان خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دولت و مسئولان اجرایی کشور می بایست بصورت ویژه و با اختصاص اعتبارات کلان و قابل توجه از خشکی دریاچه ارومیه جلوگیری کنند وگر نه شاهد خسارتهای جبران ناپذیر و فاجعه های زیست محیطی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: تمامی نمایندگان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی با دو فوریت طرح جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه از راه انتقال آب از رودخانه های ارس و سیمره موافق بودند اما با توجه به حساسیت استانهای همجوار و مخالفتشان با طرح متاسفانه رای نیاورد.

خدادادی افزود: متاسفانه نمایندگان منطقه می بایست طوری این طرح را ارائه می کردند که یک طرح ملی جلوه کند و نمایندگان سایر نقاط کشور احساس نکنند که یک طرح منطقه ای است و به واقع هم طرح ملی است ولی به همین دلیل متاسفانه رای نیاورد.

وی ادامه داد: روز سه شنبه یکبار دیگر با جمع آوری 50 رای دوباره این طرح را مطرح خواهیم کرد تا مجلس حساسیت خود را در مورد خشکی دریاچه ارومیه نشان دهد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اعتقاد من این است که گره دریاچه ارومیه فقط بدست دولت باز می شود و حتی در صورت تصویب دو فوریت طرح نمی توان به حل معضل این دریاچه امیدوار بود زیرا که در دوره پنجم مجلس شورای اسامی یک طرح جهت انتقال آب ارس به دشت گل فرج تصویب شد ولی به خاطر اهمیت ندادن دولت 9 سال است که کار بخصوص در این مورد انجام نیافته است.

خدادای با اعلام خطر در خصوص خشکی دریاچه ارومیه، اضافه کرد: هشت میلیارد و پانصد میلیون لیتر آب سالانه از این دریاچه تبخیر می شود و با این روند دو سال دیگر شاهد فاجعه ای ملی خواهیم بود همانطور که بارها و بارها گفته ایم یک بمب هولناک هشت میلیارد تنی در منطقه منفجر خواهد شد و نه تنها مردم منطقه بلکه تمامی کشور از این انفجار لطمه خواهند دید.

وی گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه، کشاورزی و باغات منطقه را در آستانه نابودی کامل قرار داده و در صورت نبود راه حلی اورژانسی، شاهد فاجعه ای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی عظیمی در منطقه خواهیم بود .

خدادادی افزود: اگر روند فعلی خشک شدن این دریاچه ادامه یابد و راه حل اساسی در این خصوص ارائه نشود با خشک شدن دریاچه در آینده با وزیدن بادهای حاوی املاح و نمک به سمت اراضی کشاورزی و درختان، نه تنها در آذربایجان شرقی و غربی بلکه با نفوذ در نقاط دور دست، حتی می تواند کشاورزی سایر مناطق را تحت تأثیر و تهدید جدی خویش قرار دهد .

وی تاکید کرد: دولت به بهانه جلوگیری از خشکی دریاچه ارومیه جلوی اعتبارات سد سازی را در استان گرفته است و از این بابت نیز کشاورزان منطقه آسیب دیگری از این جریان برده اند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و شوراها، اذعان داشت: تنها یک پنجم آب تبخیری از دریاچه ارومیه از طریق سدها تامین می شود و نمی باید با این بهانه جلوی توسعه بخش کشاورزی در منطقه بود.

وی تنها راهکار این مسئله را استفاده از دریای خزر و همچنین از سهمیه ایران در رود ارس دانست و اظهار داشت: به دلیل بار مالی کلان این طرحها دولت می باید دست به کار شود و از دست مجلس کار زیادی ساخته نیست چون در صورت تصویب این طرح در مجلس بدلیل داشتن بار مالی احتمال رد طرح از طرف شورای نگهبان نیز وجود دارد.