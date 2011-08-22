بهای کاغذ باز هم پایین آمد

منصور حاجی‌آخوندیان با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: بازار کاغذ در رکود کامل است و تقلیل قیمت در بعضی انواع کاغذ و مقوا همچنان ادامه دارد.

وی افزود: قیمت یکی از انواع کاغذ تحریر نسبت به هفته گذشته دوباره دچار اُفت شده و به 31 هزار تومان در هر بند رسیده است. قیمت این نوع کاغذ تحریر در هفته گذشته 33 هزار تومان بود.

رئیس اتحادیه صنف کاغذ و مقوای تهران اضافه کرد: در این هفته و در مورد کاغذ A4 هم شاهد اُفت قیمت 3 تا 4 درصدی بوده‌ایم و در حال حاضر قیمت آن از بسته‌ای 3700 تا 4700 تومان در نوسان است.

حاجی‌آخوندیان درباره تاثیر نوسانات اخیر بهای ارز و طلا بر بازار کاغذ هم گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر وارداتی نداشته‌ایم، این نوسانات تاثیری در بهای کاغذ نداشته است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر انبارهای ما پُر از انواع کاغذ است و مشکلی از جهت عرضه وجود ندارد و این نبود تقاضا است که بازار کاغذ و مقوا را دچار رکود کرده و در واقع اُفت قیمت به دلیل پایین بودن شدید تقاضا است.

با تداوم رکود بازار کاغذ و مقوا در هفته‌های اخیر رایزنی‌هایی میان 5 اتحادیه صنفی با وزارت ارشاد برای حل بحران فعلی صورت گرفته و مسئولان دفتر امور چاپ این وزارتخانه از اتحادیه‌های ناشران، چاپخانه‌داران، لیتوگرافان، صحافان و کاغذ و مقوا خواسته‌اند با توجه به شرایط فعلی، فعالیت‌هایشان را در جهت حمایت از تولید داخلی کاغذ و مقوا ساماندهی کنند.

این در حالی است که به گفته رئیس اتحادیه صنف کاغذ و مقوای تهران 80 درصد کاغذ مصرفی کشور، وارداتی است و در شرایط فعلی نمی‌توان از این میزان کم کرد.