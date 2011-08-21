شانس چهار مدال طلای دیگر هم داریم/ سطح مسابقات یونیورسیاد بالاست

هادی ساعی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به رقابتهای یونیورسیاد 2011 شنژن چین در مورد کسب یک مدال طلا و یک نقره توسط ورزشکاران کشورمان در روز دوم رقابتهای تکواندو ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما روی مدال طلای تمام تکواندوکارمان کشورمان حساب کرده بودیم البته روز شنبه روز یکی از ورزشکاران نبود. دیگری هم به قضاوت داور باخت.

وی با بیان اینکه امروز هردو تکواندوکار خوب بودند و از عملکردشان راضی هستیم اضافه کرد: مستعان هم روی یک لحظه غفلت مدال طلایش به نقره تبدیل شد ولی مهران عسگری خیلی خوب کار کرد و توانست با اقتدار مدال طلا را به دست آورد

مدیر فنی تیم تکواندوی دانشجویان کشورمان در مورد اینکه در پاسخ به این پرسش که چهار ورزشکار دیگر تیمش در روزهای آینده چه مقامی را کسب می کنند تاکید کرد: ما روی طلای 4 وزن حساب کردیم زیرا بازیکنانمان بسیار خوب تمرین کرده اند و آماده هستند. البته نباید فراموش کرد تکواندو بازی لحظه هاست و یک اشتباه کوچک یک ورزشکار را برنده و یا بازنده می کند. در این شرایط باز هم تاکید می کنم همه ورزشکاران ایران آمده اند نتیجه زحمات خود را با کسب مدال طلا بگیرند.

ساعی با اشاره به اینکه داوران حاضر در این رقابتها همخوانی با سطح بالای مسابقات ندارند اضافه کرد: فدراسیون جهانی برای رویدادهای مهم اسامی داوران مطرح را به کشورها اعلام می کند تا شرایط اعزامشان را فراهم کند اما در این مسابقات فیزو از هر کشوری خواست دو داور خود را معرفی کند و اکثر داوران هم که آمدند ملی هستند نه بین المللی و بیشتر برای کسب تجربه در این مسابقات حضور دارند به همین خاطر در برخی از موارد نیز اشتباهاتی را مرتکب می شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا به حضور سر داور کره ای دیدار فرهاد سلیمی با تکواندوکار کره ای اعتراض نکردید اظهار داشت: این مسئله جای اعتراض دارد اما داوران کره ای با پاسپورت هایی از اسپانیا یا کشورهای دیگر در این مسابقات شرکت می کنند و به همین دلیل زیاد نمی توانیم به برخی از مسائل اعتراض کنیم.

وی با اشاره به اینکه تیم های تکواندو همیشه نشان داده اند می توانند موفق شده و مردم ایران را در میادین مهم خوشحال کنند تاکید کرد: وقتی تیم نوجوانان قهرمان جهان می شود تیم بزرگسالان قهرمان آسیا و جهان را به دست می آورد و تکواندوکارانمان در مسابقات ارتش ها و دانشجویان جهان مدال می گیرند و قهرمان می شوند نشان می دهد نتایج تکواندو اتفاقی نیست و حاصل برنامه ریزی زحمت و تمرینات بسیار ورزشکاران است.

ساعی در پایان با بیان اینکه المپیک میدان بزرگی است و نفرات بزرگی در آن شرکت می کنند، در مورد شانس کسب مدال طلای آن مسابقات توسط تکواندوکاران کشورمان گفت: شرکت کنندگانی که در آن مسابقات حضور پیدا می کنند باید برای لحظه به لحظه خود برنامه داشته باشند. ضمن اینکه همه عوامل دست به دست هم می دهند تا یک نفر بتواند قهرمان شود. بچه های ما توانایی رسیدن به این موفقیت را دارند اما باید در بهترین روز ورزش خود باشند.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.