پاسخ مقاومت به تجاوزات صهیونیستها / تهدید تل آویو به جنگ جدید علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مبارزان فلسطینی صبح امروز در واکنش به تشدید حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوارغزه، جنوب فلسطین اشغالی را هدف 17 فروند موشک قرار دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر اعلام کرد حملات موشکی مقاومت فلسطین تلفات جانی و مالی در برنداشته است.



خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین) نیز گزارش داد در حملات تلافی جویانه شب گذشته گروه های مقاومت فلسطین به شهر بئرالسبع در اراضی اشغالی 1948 دو صهیونیست به هلاکت رسید.

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس برای نخستین بار طی چند روز اخیر در بیانیه ای مسئولیت حمله به شهر بئرالسبع را برعهده گرفت.

گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز مسئولیت حمله به پایگاه نظامی "ناحل عوز" در اراضی اشغالی 1948 را برعهده گرفت.

از سوی دیگر "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در گفتگوی تلفنی با "مراد موافی" رئیس سازمان اطلاعات مصر اوضاع نوار غزه و تجاوزات رژیم صهیونیستی به این منطقه را بررسی کرد.

در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری گزارش داد یک وزیر کابینه رژیم صهیونیستی تهدید کرد این رژیم علاوه بر تشدید حملات هوایی خود به نوارغزه برای مقابله با موشکهای مبارزان فلسطینی گزینه عملیات زمینی را نیز به کار خواهد گرفت.

حملات جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به نوارغزه از روز پنجشنبه و پس از عملیات بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی آغاز شده است. در حمله افراد مسلح ناشناس به 2 اتوبوس در بندر ایلات 8 صهیونیست به هلاکت رسیدند و 25 نفر نیز زخمی شدند.

از آغاز حملات جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به نوارغزه از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه دست کم 15 فلسطینی شهید و 45 نفر دیگر زخمی شدند.