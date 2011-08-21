هئیت مدیره انجمن حمایت از مصرف کنندگان بروجن مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره بازرگانی شهرستان بروجن گفت: بیش از 350 نفر از اقشار مختلف مردم در این انتخابات شرکت کردند.

نورالله علایی افزود: در پایان این انتخابات محمد شهبازی با 182 رای به عنوان رئیس، فیروز آقایی با 62 رای نائب رئیس، مهرداد امینی با 60 رای، زهرا زمانی با 53 رای، مجید پور اسفندیار با49 رای به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شهرستان بروجن انتخاب و معرفی شدند.

همچنین علی اکبر سلیمی پور و مجید کریمیان نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

انتخابات انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شهرستان بروجن در مجمع امور صنفی این شهرستان واقع در بلوار ملت برگزار شد.