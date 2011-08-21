کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نقشه های پیش یابی از ظهر روز دوشنبه به بعد و طی روزهای سه شنبه تا شنبه بارش باران در استانهای واقع در سواحل دریای خزر پیش بینی می شود و در این مدت بارش پراکنده در شمال غرب کشور دور از انتظار نیست.

همچنین در روزهای چهارشنبه تا شنبه دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین سه تا پنج درجه کاهش می یابد و این کاهش دما در این مدت در سواحل دریای خزر بین 5 تا 10 درجه پیش بینی می شود.

براساس اطلاعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، میزان غلظت آلاینده های منوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون کاسته شده و بر میزان غلظت آلاینده های ازن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کمتر از ده میکرون نسبت به روز گذشته افزوده است.

به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.