42 پروانه بهره برداری منازل استیجاری در گلستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومنی ظهر یکشنبه در گفتگویی خبری افزود: صدور پروانه 800 واحد شناسایی شده در این استان نیز در دست اقدام است که در صورت داشتن شرایط، پروانه مربوطه صادر خواهد شد.

وی اظهار داشت: نظر به اهمیت ساماندهی منازل استیجاری در این استان و با توجه به تصویب کمیسیون فنی خدمات گردشگری، طرح ساماندهی این منازل به جامعه هتلداران گلستان واگذار شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان عنوان کرد: رعایت قوانین و مقررات و ضوابط و تعهدات، از شرایط فعالیت این طرح در استان گلستان است که با واگذاری طرح به جامعه هتلداران این استان، این جامعه ملزم به رعایت این قوانین و ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مسافران است.

مومنی تصریح کرد: تاکنون این طرح توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شد که به دلیل عدم موفقیت در اجرای طرح و عدم رعایت قوانین و مقررات، طرح به جامعه هتلداران این استان واگذار شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با ساماندهی این منازل استیجاری و نظارت این اداره کل و مجری‌گری جامعه هتلداران این استان، امیدواریم در راستای خدمت‌رسانی و رفاه حال مسافران و گردشگران این استان گام‌های ارزنده‌ای برداشته شده و شاهد افزایش ورود مسافر به نگارستان ایران باشیم.