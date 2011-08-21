  1. استانها
  2. البرز
۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

بنی احمدی به مهر خبر داد:

چهار کتاب کودک با همکاری اوقاف و امور خیریه البرز تهیه شد

چهار کتاب کودک با همکاری اوقاف و امور خیریه البرز تهیه شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: چهار کتاب کودک با همکاری این اداره کل تهیه و منتشر شده است.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتابها مصور است و برای آشنا سازی کودکان با امور مربوط به وقف و بقاع متبرکه تهیه شده است.

وی ادامه داد: این کتابها "خانه گلی"، "خواب سارا"، "موضوع انشا" و "رنگ آمیزی امامزاده ها" نام دارد و به سفارش اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز تهیه شده است.

این مسئول اضافه کرد: این کتابها با قیمتهای مناسب در دسترس علاقمندان قرار می گیرد ضمن اینکه دوکتاب اول نثر هستند و کتاب سوم نیز شعر است.

بنی احمدی یادآور شد: کتاب چهارم مربوط به نقاشی چند امامزاده است و کودکان می توانند به نگاه به نمونه نقاشی، طرحها را رنگ آمیزی کنند.

معرفی وقف و بقاع متبرکه به کودکان از طریق کتابهای مصور بسیار مطلوب است

رئیس اوقاف و امور خیریه البرز افزود: معرفی وقف و بقاع متبرکه به کودکان از طریق کتابهای مصور بسیار مطلوب است و تاثیرات مطلوبی برجای می گذارد. 　

بنی احمدی اضافه کرد: تلفن تماس مرکز پخش در خصوص سه کتاب اول 09192512009 و تلفن مربوط به کتاب چهارم 09127481372 است.

کد خبر 1388944

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها