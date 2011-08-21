چهار کتاب کودک با همکاری اوقاف و امور خیریه البرز تهیه شد

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتابها مصور است و برای آشنا سازی کودکان با امور مربوط به وقف و بقاع متبرکه تهیه شده است.

وی ادامه داد: این کتابها "خانه گلی"، "خواب سارا"، "موضوع انشا" و "رنگ آمیزی امامزاده ها" نام دارد و به سفارش اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز تهیه شده است.

این مسئول اضافه کرد: این کتابها با قیمتهای مناسب در دسترس علاقمندان قرار می گیرد ضمن اینکه دوکتاب اول نثر هستند و کتاب سوم نیز شعر است.

بنی احمدی یادآور شد: کتاب چهارم مربوط به نقاشی چند امامزاده است و کودکان می توانند به نگاه به نمونه نقاشی، طرحها را رنگ آمیزی کنند.

معرفی وقف و بقاع متبرکه به کودکان از طریق کتابهای مصور بسیار مطلوب است

رئیس اوقاف و امور خیریه البرز افزود: معرفی وقف و بقاع متبرکه به کودکان از طریق کتابهای مصور بسیار مطلوب است و تاثیرات مطلوبی برجای می گذارد.

بنی احمدی اضافه کرد: تلفن تماس مرکز پخش در خصوص سه کتاب اول 09192512009 و تلفن مربوط به کتاب چهارم 09127481372 است.