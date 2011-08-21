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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

خدایی به مهر خبر داد:

نتایج کنکور ارشد هفته آینده منتشر می شود/ پذیرش 85 هزار نفر کنکوری

نتایج کنکور ارشد هفته آینده منتشر می شود/ پذیرش 85 هزار نفر کنکوری

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سال 90 گفت: نتایج کنکور ارشد اواخر هفته آینده منتشر می شود.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج کنکور در مقطع کارشناسی ارشد هفته آینده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.

وی افزود: ظرفیت دانشگاهها 75 هزار نفر برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد است و با احتساب پذیرش استعدادهای درخشان با آزمون و بدون آزمون 85 هزار نفر در نهایت پذیرفته می شوند.

خدایی یادآور شد: میزان پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهها نسبت به سال گذشته 64 درصد رشد داشته است.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در 142 کد رشته امتحانی و در روزهای 27 تا 29 بهمن ماه برگزار شده است و 870 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند.

کد مطلب 1388948

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