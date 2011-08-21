پرچم ایران در شنژن به اهتزاز درآمد/ رئیس فیزو مدال عسگری را اهدا کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، ساعت 18:50 امروز یکشنبه پرچم پرافتخار کشورمان در سالن تکواندو مرکز نمایشگاههای شهر شنژن به اهتزاز درآمد و یکی از ورزشکاران کشورمان روی سکوی قهرمانی قرار گرفت. حاشیه های دیگر این مراسم را در زیر می خوانید:

* مهران عسگری پس از قرائت نامش به عنوان تنها مدال آور طلای مسابقات برای کاروان ایران با پرش روی سکوی نخست قرار گرفت. همچنین رئیس جدید فرانسوی فیزو مدال طلای این قهرمان کشورمان را اهدا کرد.

* مهران عسگری پس از قهرمانی با پرچم ایران دور افتخار زد و تماشاگران چینی او را احاطه کردند و با وی عکس و امضا گرفتند.

* مهدی طالب پور سرپرست کاروان ایران پس از این قهرمانی در محل استراحت ورزشکاران نزد کادر فنی و تکواندوکاران کشورمان رفت و ضمن تبریک قهرمانی به آنها، تبریک ویژه ای به مهران عسگری گفت و پاداش هزار دلاری نقدی را به وی اهدا کرد. البته طالب پور خطاب به هادی مستعان هم گفت که مدال تو از طلا کم ارزش تر نیست.

* در زمان برگزاری مسابقات فینال ورزشکاران هر تیم نزدیک محل برگزاری مسابقه حضور یافته و به شدت هم تیمی خود را تشویق می کردند.

* تکواندوکار استرالیایی پس از قهرمانی در این مسابقات سجده شکر به جا آورد.

* "صهام ماوالهی" تکواندوکار مصری در حالی توانست به مدال برنز این مسابقات دست یابد که با حجاب کامل در بخش بانوان با حریفان مبارزه کرد. وی در دیدار رده بندی هم با یک اشتباه کوچک مسابقه را به تکواندوکار چین واگذار کرد.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.