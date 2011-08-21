موفقیت دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرای بروجن در آزمون سراسری

فرشته محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 15 دانش آموز در مقطع پیش دانشگاهی این آموزشگاه مشغول تحصیل هستند که همه آنها در کنکور سراسری شرکت کردند.

وی با بیان اینکه همه این افراد با موفقیت در مرحله اول آزمون سراسری مجاز به انتخاب رشته دانشگاهی شدند، تأکید کرد: حضور دبیران مجرب و تلاش و پشتکار دانش آموزان ازعوامل این موفقیت است.

مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن برگزاری آزمون آزمایشی و کلاسهای فوق برنامه را از دیگر عوامل موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری دانست.

محمدیان با بیان اینکه در سال گذشته 22 نفر از این آموزشگاه در کنکور شرکت کردند، تأکید کرد: از این تعداد 20 نفر وارد دانشگاه شدند.

دبیرستان دخترانه صدرای بروجن از سال 85 تأسیس شد و هم اکنون 97 دانش آموز درآن مشغول به تحصیل هستند.

