گرانفروشی بیشترین نوع تحلفات صنفی در آق قلا است

سید طالب موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از گذشت شش هفته از اجرای طرح نظارتی ویژه تابستان و ماه مبارک رمضان بازرسان این اداره و اصناف همچنان مشغول نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و تجاری ( خرده فروشی و عمده فروشی و...) بوده و بر وضعیت بازار نظارت مستمر دارند.

وی اظهار داشت: در این راستا تا کنون بیش از 645 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تجاری توسط بازرسان صورت گرفته است.

موسوی گفت: از این تعداد 11 واحد صنفی متخلف، شناسایی و پرونده هایی به ارزش 56 میلیون و چهار هزار ریال برای آنها تشکیل و برای صدور راًی نهایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آق قلا ارسال شد.