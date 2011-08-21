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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

موسوی:

گرانفروشی بیشترین نوع تحلفات صنفی در آق قلا است

گرانفروشی بیشترین نوع تحلفات صنفی در آق قلا است

آق قلا - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی بازرگاین آق قلا گفت: بیشترین نوع تخلفات صورت گرفته در این شهرستان در طرح نظارت ویزه تابستان از نوع گرانفروشی و کم فروشی کالا بوده است.

سید طالب موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از گذشت شش هفته از اجرای طرح نظارتی ویژه تابستان و ماه مبارک رمضان بازرسان این  اداره  و اصناف  همچنان مشغول نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و تجاری ( خرده فروشی و عمده فروشی و...) بوده و بر وضعیت بازار نظارت مستمر دارند. 

وی اظهار داشت: در این راستا تا کنون بیش از 645 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تجاری توسط بازرسان صورت گرفته است.

موسوی گفت: از این تعداد 11 واحد صنفی متخلف، شناسایی و پرونده هایی به ارزش 56 میلیون و چهار هزار ریال برای آنها تشکیل و برای صدور راًی نهایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آق قلا ارسال شد. 

کد مطلب 1388957

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