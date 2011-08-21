جاعلان 21 بیمه نامه شخص ثالث خودرو در شهرستان بناب دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی هاتفی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در پی اطلاع از منابع مبنی بر اینکه اشخاصی با ارائه بیمه نامه جعلی شخص ثالث برای رانندگانی که دارای جریمه سنگین بیمه نامه خودرو هستند، بیمه نامه اصلی را از نمایندگی های بیمه در سطح شهرستان بناب اخذ می کنند.

وی ادامه داد: موضوع در دستورکارپلیس شهرستان قرار گرفت و " پلیس اطلاعات و امنیت عمومی" با حضور در یکی از نمایندگی های بیمه در شهرستان و مراقبت پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از جاعلان شد.

به گفته هاتفی؛ متهم دستگیرشده دو نفر دیگر از همدستان خود را در تحقیقات معرفی کرد که با شگردهای پلیسی دو نفر مذکور از شهرستانهای "میاندوآب" و "سقز" به شهرستان بناب هدایت و دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی بدنی از آنان تعداد چهار بیمه نامه جعلی دیگر نیز بدست آمد و متهمان اعتراف کردند، رانندگانی که فاقد بیمه نامه شخص ثالث خودرو بوده و به همین سبب مشمول پرداخت جرایم سنگین بیمه ای می شدند، با جاعلان توافق کرده و در ازای پرداخت قسمتی از جریمه، آنان نیز اقدام به جعل بیمه نامه جعلی برای خودروهای متقاضیان کرده و با ارائه آن به نمایندگی بیمه در شهرستانها ضمن پرداخت از تخفیف عدم استفاده از بیمه نامه اصلی را اخذ و تحویل متقاضی می دادند.

فرمانده نیروی انتظامی بناب در ادامه تصریح کرد: افراد دستگیر شده تاکنون با مراجعه به هشت نمایندگی از 21 بیمه نامه جعلی اقدام به اخذ بیمه نامه اصلی کرده اند و در این خصوص سه نفر متهم دستگیر و بعد از تشکیل پرونده توسط مقامات قضایی روانه زندان شدند.