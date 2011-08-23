آرای دریدا بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به بررسی مفهوم زمان در تمام آثار دریدا می‌پردازد. در تفکر و آرای دریدا مفهوم "معاصر بودن" جایگاه ویژه‌ای دارد. بر این اساس نویسنده ضمن بررسی مفهوم زمان از نظر وی، به بررسی تطبیقی آرای او با فیلسوفان مشهور گذشته می‌پردازد.

بر این اساس آرای دریدا درباره زمان با آرای فیلسوفانی چون کانت، هوسرل، آگوستین، هایدگر، لویناس، فروید و بلانشات مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

نویسنده با بررسی آرای دریدا درباره زمان نشان می‌دهد که دیدگاه وی در مورد زمان خطی نیست و دریدا مرز میان معاصر بودن و گذشته را تیره و تار می‌سازد.

ژاک دریدا پدید آورنده فلسفه شالوده شکنی است. تئوری‌های وی در فلسفه پست مدرن و نقد ادبی تأثیر فراوانی گذاشت. نویسنده ادعاهایی که معتقدند این روش منفی و مخرب است را رد و به دفاع از شالوده شکنی می‌پردازد.

دریدا از این روش برای درک معانی نهفته در متن که مورد غفلت قرار گرفته بهره می‌گیرد. دریدا پیشینه و تبار مفاهیم سیاسی بنیادین در مدرنیته را مورد توجه قرار می‌دهد .

هدف اصلی دریدا در واقع خنثی کردن چیزی است که آن را عقل‌مداری خوانده است. دریدا این باور ساختارگرایان را که معنا در ذات متن است، رد می کند.

این اثر با عنوان "دیدگاه دریدا درباره زمان" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.