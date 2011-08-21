1500 پروژه عمرانی هفته دولت در خراسان رضوی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مسکن و شهرسازی دستگاهی است که با 186 میلیارد تومان اعتبار بیشترین حجم بودجه را در اجرای پروژه ها داشته است.

وی با اعلام اینکه پنج هزار پروژه مسکن مهر نیز شهریور ماه سال جاری با حضور مسئولان عالی رتبه کشوری افتتاح می شود، افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخش صنعت و معدن به ترتیب با 173 و 129 میلیارد تومان بیشترین حجم ریالی پروژه ها را بعد از مسکن و شهرسازی در این هفته افتتاح خواهند کرد.

صلاحی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات با 369 پروژه بیشترین تعداد افتتاح را در این هفته به خود اختصاص داده، افزود: جهاد کشاوری و سازمان تجهیز و نوسازی مدارس نسبت به سایر سازمان های دولتی بعد از مخابرات بیشترین پروژه ها را در این هفته به مرحله بهره برداری می رسانند.

وی با اشاره به پروژه های زیربنایی که توسط ادارات راه ترابری، مسکن و شهرسازی، آب وفاضلاب و مخابرات به بهره برداری می رسد، بیان کرد: رویکرد استانداری در دو سال اخیر در راستای توسعه روستاها بوده که در همین خصوص 60 پروژه روستایی توسط آب و فاضلاب استان در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی افزود: بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیز داری با 55، 279 و 15 پروژه روستایی در هفته دولت حضور خواهند داشت.

استاندار خراسان رضوی یادآوری کرد: سال گذشته، 179 پروژه با 2 هزار میلیارد تومان در دهه فجر افتتاح شد.

محمود صلاحی با اشاره به وضعیت خشکسالی و مصرف سالانه 8 میلیارد متر مکعب آب در استان ، افزود: بخش خانگی پنج درصد و بخش صنعت سه درصد این مقدار را مصرف می کند در حالی که کشاوزی استان 92 درصد مصرف آب را به خود اختصاص داده است.

صلاحی با اشاره به 800 هزار هکتار زمین زیرکشت آبی در این استان، افزود: تا کنون 80 هزار هکتار زمین به روش آبیاری مکانیزه مجهز شده اند.

وی تصریح کرد: امسال یک هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات دولتی برای تبدیل آبیاری سنتی به مکانیزه اختصاص یافته که از این مقدار صد میلیارد تومان سهم خراسان رضوی است و می تواند60 هزار هکتار زمین را به روش های نوین آبیاری تجهیز کند.

صلاحی با اشاره به برداشت یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب اضافه از قنوات و سفره های زیر زمینی استان، تصریح کرد: اگر 40 تا 50 درصد آبیاری را در بخش کشاورزی مکانیزه کنیم، لازم نیست برای جبران کمبودها از قنوات، چاه ها و سفره های زیر زمینی استان برداشت اضافی داشته باشیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه از رقم اختصاص یافته به اشتغال خانگی در کشور 9 درصد به این استان اختصاص یافته، بیان کرد: 163 میلیارد تومان در بخش اشتغال خانگی، سهم خراسان رضوی بوده که وصول شده و اداره کار و امور اجتماعی استان در حال توزیع این اعتبار است.

صلاحی در خصوص تعیین حدود شهر مشهد و اختلافاتی که در این باره وجود دارد، اظهار کرد: دو معاونت عمران و سیاسی استانداری در حال بررسی این موضوع هستند و من نتیجه کارشناسی مشخص شده را هر چه باشد امضا می کنم.

وی در خصوص مصوبات سه دوره سفر ریاست جمهوری به استان و میزان عملیاتی شدن آنها، اظهار کرد: 211 مصوبه در دور اول سفر تصویب شد که از این میزان 93.8 درصد اجرایی شده و 6.2 درصد در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه از 277 مصوبه در دور دوم 76.9 درصد اجرایی، 18.77 در دست اقدام و 4.33 درصد در دست پیگیری است، افزود: از 51 مصوبه دور سوم نیز 35.1 درصد عملیاتی شده، 50.7 درصد در دست اقدام بوده و 14.2 درصد نیز در حال پیگیری است.

استاندار خراسان رضوی با اعلام اینکه با راه اندازی 864 آی سی تی روستایی در سال گذشته این استان مقام اول کشور را در فناوری اطلاعات بدست آورد، افزود: با راه اندازی 300 آی سی تی روستایی جدید در سال جاری، این مقام را برای سال دوم نیز حفظ خواهیم کرد.

محمود صلاحی در این نشست بیان کرد: خراسان رضوی با یک هزار و 470 میلیون دلار، مقام دوم صادرات غیر نفتی کشور را داراست و امسال نیز با نگاه ویژه به صادرات اقلام تولیدی مازاد بر مصرف استان، این رقم افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه بنگاه های تولیدی استان در حال حاضر با میانگین کار 5.5 ساعت مشغول فعالیت هستند، عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده برای افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال، میانگین ساعت کاری در این واحدها به هفت ساعت خواهد رسید که بسیاری از مشکلات در بخش اشتغال را رفع خواهد کرد.