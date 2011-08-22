مهدی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار جلد دوم شرح قصاید ناصرخسرو در روزهای اخیر، گفت: در حال حاضر مشغول تصحیح 50 قصیده دیگر از این دیوان هستم که در قالب جلد سوم در آینده نزدیک منتشر می‌شود.

دیوان ناصرخسرو شامل 250 قصیده است که شرح محقق بر 50 قصیده اول آن پیشتر توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ شده بود اما این کار از مجلد دوم به انتشارات موسسه مطالعات اسلامی سپرده شد که مجلد دوم آن اخیراً توسط همین ناشر راهی بازار شده و قرار است شرح 150 قصیده باقیمانده هم در سه جلد و نمایه این دیوان هم به عنوان جلد ششم چاپ شوند.

به گفته مهدی محقق مجلد سوم این مجموعه، شامل شرح قصاید شماره 101 تا 150 دیوان ناصرخسرو خواهد بود.

این پژوهشگر افزود: من در این شرح، سعی خواهم کرد دشواری‌های بلاغی و نحوی مربوط به قصاید ناصرخسرو را روشن کنم و یا جاهایی که اشاراتی به داستان‌هایی از دوران پیامبر (ص) یا احادیثی شده است، آنها را شرح دهم.

محقق ابراز امیدواری کرد این کتاب در آینده نزدیک توسط موسسه مطالعات اسلامی منتشر شود.

وی همچنین از انتشار دو کتاب دیگر خود شامل «درآمدی بر دانشنامه پزشکی در اسلام و ایران» و «فهرست الفبایی اصطلاحات پزشکی» در ماه‌های اخیر خبر داد.

فیلسوف ری محمد بن زکریای رازی، مفتاح الطب با خلاصه ترجمۀ انگلیسی و فارسی، مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران از دیگر کتاب‌های چاپ شده از مهدی محقق است.