مهدی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار جلد دوم شرح قصاید ناصرخسرو در روزهای اخیر، گفت: در حال حاضر مشغول تصحیح 50 قصیده دیگر از این دیوان هستم که در قالب جلد سوم در آینده نزدیک منتشر میشود.
به گفته مهدی محقق مجلد سوم این مجموعه، شامل شرح قصاید شماره 101 تا 150 دیوان ناصرخسرو خواهد بود.
این پژوهشگر افزود: من در این شرح، سعی خواهم کرد دشواریهای بلاغی و نحوی مربوط به قصاید ناصرخسرو را روشن کنم و یا جاهایی که اشاراتی به داستانهایی از دوران پیامبر (ص) یا احادیثی شده است، آنها را شرح دهم.
محقق ابراز امیدواری کرد این کتاب در آینده نزدیک توسط موسسه مطالعات اسلامی منتشر شود.
وی همچنین از انتشار دو کتاب دیگر خود شامل «درآمدی بر دانشنامه پزشکی در اسلام و ایران» و «فهرست الفبایی اصطلاحات پزشکی» در ماههای اخیر خبر داد.
فیلسوف ری محمد بن زکریای رازی، مفتاح الطب با خلاصه ترجمۀ انگلیسی و فارسی، مجموعه متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران از دیگر کتابهای چاپ شده از مهدی محقق است.
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