20 درصد دانش آموزان کرج در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند

احمدعلی قنبرهراتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان کرج به عنوان یک شهرستان پرجمعیت، حدود 320 هزار نفر جمعیت دانش آموزی دارد که این تعداد قابل توجه است.

وی ادامه داد: وجود مدارس غیردولتی در افزایش سرانه های آموزشی تاثیر فروانی دارد که این امر بسیار مهم است و باید مد نظر باشد.

این مسئول اضافه کرد: لازم است برای کاهش مشکلات مدارس غیردولتی به موازات تلاش برای کاهش مشکلات مدارس دولتی بکوشیم و نقش آنها را در افزایش سرانه های آموزشی در نظر داشته باشیم.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج افزود: البته ملک مربوط به برخی از مدارس غیردولتی، استیجاری است که این امر باید در زمان برنامه ریزی ها و حل مشکلات، مد نظر قرار گیرد.

قنبرهراتی یادآور شد: لازم است سرانه های آموزشی به تناسب جمعیت تامین شود تا به کمک این امر از مشکلات آموزشی و پرورشی کاسته شود.