جزئیات اختلالات تلفن مشترکان تهرانی در سه روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مرکز مخابرات ملت از امروز 31 مرداد ماه آغاز می شود که براساس آن ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ملت با پیش شماره های 3311 و 3390 الی 3399 در محدوده خیابان لاله زار، روزنامه کیهان، پاساژ 110 و پاساژ اخوان به مدت 3 روز با اختلال همراه خواهد بود.

عملیات کابل برگردان در مراکز مخابرات ولیعصر(عج)، شهید زارعی، پیام نور، شهید فهمیده و آیت الله کاشانی نیز از یکم شهریورماه انجام می شود که با اجرای آن مشترکان مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های 7750 الی 7753 و 7760 الی 7765 در محدوده خیابانهای قائن، مجاهدین اسلام، شهید پسندیده و شهید کشمشی به مدت 72 شاهد بروز اختلال در ارتباطات تلفنی خود خواهند بود.

در مرکز مخابرات شهید زارعی نیز با پیش شماره های 4410 الی 4414، 4416 و 4417 در محدوده خیابانهای بهار دوست، شبنم، فرشته و لاله ، ارتباط تلفنی مشترکان با اختلال 72 ساعته روبرو خواهند بود و ارتباط تلفنی مشترکان درمرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4440 الی 4449، 4460 و 4461 در محدوده اتوبان شهید همت، خیابانهای شهید استاد نظری، شهید اشرفی اصفهانی، پارک حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط دیتای مشترکان مرکز مخابرات شهید فهمیده نیز از ساعت 7 صبح روز اول شهریور به مدت 3 ساعت و در مرکز مخابرات آیت الله کاشانی از ساعت 24 همان روز به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود.