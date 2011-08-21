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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

دیلم کتولی:

103 واحد صنفی متخلف در علی آباد شناسایی شد

103 واحد صنفی متخلف در علی آباد شناسایی شد

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی علی آباد کتول، از شناسایی 103 واخد متخلف صنفی در راستای طرح نظارت ویژه تابستانه در این شهرستان خبر داد.

حسینعلی دیلم کتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این طرح، بیش از هزار و 625 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تجاری توسط بازرسان صورت گرفت که 19 مورد آن بصورت گشت مشترک با ادارات ذیربط بوده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد  بازرسی 103 واحد صنفی متخلف، شناسایی و پرونده هایی به ارزش 52 میلیون و 852 هزار و 470 ریال برای آنها تشکیل و برای صدور راًی نهایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان علی آباد ارسال شد.

دیلم کتولی بیان داشت: بیشترین نوع تخلفات صورت گرفته در این شهرستان از نوع عدم درج قیمت، گرانفروشی و .. بوده است .
 
رئیس اداره بازرگانی علی آباد کتول گفت: با توجه به حساسیت شرایط بازار در ماه مبارک رمضان و بمنظور رفاه حال شهروندان و جلوگیری از تخلفات احتمالی بازرسیها در این ایام تشدید یافت.
 
وی همچنین اضافه کرد: با گذشت بیش از  شش هفته از اجرای طرح نظارتی ویژه تابستان و ماه مبارک رمضان بازرسان این  اداره  و  واحد اصناف  همچنان مشغول نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و تجاری(خرده فروشی و عمده فروشی و...) بوده و بر وضعیت بازار نظارت مستمر دارند.
کد مطلب 1388969

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