103 واحد صنفی متخلف در علی آباد شناسایی شد

حسینعلی دیلم کتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این طرح، بیش از هزار و 625 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تجاری توسط بازرسان صورت گرفت که 19 مورد آن بصورت گشت مشترک با ادارات ذیربط بوده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد بازرسی 103 واحد صنفی متخلف، شناسایی و پرونده هایی به ارزش 52 میلیون و 852 هزار و 470 ریال برای آنها تشکیل و برای صدور راًی نهایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان علی آباد ارسال شد.



دیلم کتولی بیان داشت: بیشترین نوع تخلفات صورت گرفته در این شهرستان از نوع عدم درج قیمت، گرانفروشی و .. بوده است .



رئیس اداره بازرگانی علی آباد کتول گفت: با توجه به حساسیت شرایط بازار در ماه مبارک رمضان و بمنظور رفاه حال شهروندان و جلوگیری از تخلفات احتمالی بازرسیها در این ایام تشدید یافت.

وی همچنین اضافه کرد: با گذشت بیش از شش هفته از اجرای طرح نظارتی ویژه تابستان و ماه مبارک رمضان بازرسان این اداره و واحد اصناف همچنان مشغول نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و تجاری(خرده فروشی و عمده فروشی و...) بوده و بر وضعیت بازار نظارت مستمر دارند.