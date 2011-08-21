افزایش سرسام آور نرخ هتلها در اطراف مسجد الحرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری، نرخ اقامت در هتل ها و واحدهای مسکونی منطقه مرکزی حرم شریف مکی از ابتدای ماه مبارک رمضان به میزان 150 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، علت این مسئله، حضور بسیار زیاد عمره گزاران و زائران از خارج و داخل عربستان اعلام شده است به طوری که قیمت اجاره یک اتاق در هتل های پنج ستاره به حدود 950 ریال(هر ریال بیش از 300 تومان است) برای شب و اجاره یک سوئیت در این هتل ها حدود سه هزار ریال سعودی رسیده است.

این گزارش می افزاید: نرخ اشغال واحدهای مسکونی و هتل های واقع در منطقه مرکزی حرم به میزان صد درصد رسیده است در حالی که بخش بزرگی از عمره گزاران و زائران به هتل های واقع در خارج از منطقه مرکزی حرم روی آورده اند.

'جمیل القرشی'،رییس کمیته ملی حج وعمره عربستان پیش بینی کرد درآمد هتل ها و واحدهای مسکونی مکه مکرمه طی عمره ماه مبارک رمضان به بیش از دو میلیارد ریال سعودی برسد.

وی، دلیل افزایش درآمد هتل ها و واحدهای مسکونی در مکه مکرمه را به افزایش چشمگیر شمار عمره گزاران و زائرانی دانست که از خارج به ویژه از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به سرزمین وحی مشرف شده اند.

القرشی، موسم عمره سال جاری را از موفقیت آمیزترین موسم های عمره در چهار سال اخیر از نظر افزایش شمار عمره گزاران و زائران دانست.

