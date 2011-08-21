اقدامات انتظامی همدان در لیالی قدر تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی محمد مهدیان نسب افزود: تمام امکانات و توان انتظامی استان همدان برای برقراری امنیت کامل در این استان به کار گرفته شده است.

وی افزود: سعی برآنست تا شهروندان و اقشار مختلف مردم با آسودگی خاطر از برکات مراسم لیالی قدر استفاده کنند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان همدان اظهار داشت: در این خصوص تمام نیروهای انتظامی، اجرایی و ستادی بسیج شده و استفاده حداکثری از نگهبانان محله و شبگردها برای برقراری حفظ و امنیت مراسم عزاداری مد نظر است.

حاجی محمد مهدیان نسب روانسازی ترافیکی، اجرای فوریت های پلیسی 110 در استان همدان و پیشگیری از وقوع جرایم در اماکن مسکونی و عمومی را از تدابیر فرماندهی نیروی انتظامی استان همدان برشمرد.

وی تاکید کرد: برخورد سخت و همه جانبه پلیس با اراذل و اوباش و بر هم زنندگان نظم عمومی نیز مد نظر است.

مهدیان نسب همکاری و هماهنگی مردم با پلیس و احساس مسئولیت شهروندان را از مهمترین مولفه های برقراری نظم و امنیت پایدار در استان همدان دانست.