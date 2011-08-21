محتوای نشریات قرآنی باید متناسب با نیاز مخاطب باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا زائری در نشست تخصصی "مخاطب‌شناسی نشریات قرآنی" که عصر شنبه 29 مردادماه در غرفه معاونت مطبوعاتی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن برگزار شد، گفت: با اعتقاد و باوری که به قرآن‌کریم داریم، قرآن همواره حرف تازه‌ای برای مخاطبان خود دارد. بنابراین این باور و عقیده حکم می‌کند که در شرایط مختلف از دستاوردهای قرآنی استفاده شود.

این نویسنده و پژوهشگر دینی با اشاره به قداست قرآن‌کریم افزود: مقدس بودن قرآن‌کریم موجب شده تا فعالان این عرصه در حوزه ترجمه با اندکی محدودیت مواجه شوند، ما همچنان خلأ این موضوع را حس می‌کنیم که آیا جوانان می‌توانند قرآن را به زبان فارسی بخوانند یا آنکه تنها قرآن باید به زبان عربی خوانده شود.

زائری با بیان اینکه در عرصه فعالیت‌های قرآنی همچنان در مقام تبدیل و ترجمه لفظی و محتوایی قرآن کوتاهی شده است، تأکید کرد: استقبال از نمایشگاه قرآن ناشی از همین خلأ و نیاز مردم است.

این پژوهشگر در ادامه به صحبت‌های مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان بارها در سخنرانی‌هایشان گفته‌اند که فرهنگ غرب دستاوردهایی دارد که می‌توان از آن دستاوردها در نظام و کشور اسلامی استفاده کرد. اما بطور قطع کاربرد این دستاوردها در ایران به‌عنوان کشوری اسلامی با کشورهای عربی متفاوت است.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار " قرآن کتاب بیداری" درحال برگزاری است وتا 4 شهریور بازدید از آن همه روزه از ساعت 17 تا 24 و روزهای تعطیل از 14 امکانپذیر است.