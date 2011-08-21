127 شهروند افغان در 48 ساعت گذشته کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، در جریان 48 ساعت گذشته در افغانستان، 127 شهروند افغان کشته و زخمی شده اند.

بر اساس گزارشهای رسیده از سراسر افغانستان، در حوادث خشونت بار در مناطقی از این کشور، 65 نفر کشته و 62 نفر دیگر زخمی شدند.

ولایتهای زابل، میدان وردک، کنر، غزنی، هرات، جلال آباد و قندهار از جمله مناطقی بودند که شاهد رویدادهای مخلتف و جان باختن شماری از نظامیان افغان در جریان 48 ساعت گذشته بوده است.

تمام قربانیان مربوط به حوادث ترافیکى، انفجارها، حملات مخالفان مسلح دولت این کشور و عملیات نیروهای غربی بوده اند که اکثرا در جنوب و شرق این کشور به وقوع پیوسته است.