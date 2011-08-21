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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

تحولات امنیتی افغانستان/

127 شهروند افغان در 48 ساعت گذشته کشته و زخمی شدند

127 شهروند افغان در 48 ساعت گذشته کشته و زخمی شدند

کابل - خبرگزاری مهر : هشت ولایت جنوبی و شرقی افغانستان از جمله مناطق ناامن در جریان 48 ساعت گذشته بودند که طی آن دهها افغانی جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، در جریان 48 ساعت گذشته در افغانستان، 127 شهروند افغان کشته و زخمی شده اند.

بر اساس گزارشهای رسیده از سراسر افغانستان، در حوادث خشونت بار در مناطقی از این کشور، 65 نفر کشته و 62 نفر دیگر زخمی شدند.

ولایتهای زابل، میدان وردک، کنر، غزنی، هرات، جلال آباد و قندهار از جمله مناطقی بودند که شاهد رویدادهای مخلتف و جان باختن شماری از نظامیان افغان در جریان 48 ساعت گذشته بوده است.

تمام قربانیان مربوط به حوادث ترافیکى، انفجارها، حملات مخالفان مسلح دولت این کشور و عملیات نیروهای غربی بوده اند که اکثرا در جنوب و شرق این کشور به وقوع پیوسته است.

کد مطلب 1388977

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