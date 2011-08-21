83 طرح بهداشتی درمانی در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی به افتتاح طرحهای حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: مقاوم سازی و بازسازی طبقه اول مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس از طرحهای هفته دولت است که با اعتبار ده میلیارد تجهیز و بازسازی شده است.

شکاری از راه اندازی بخش نفرولوژی در این بیمارستان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به شیوع بیماری فشار خون و دیابت افزایش نارسایی کلیه بیش از پیش شده که راه اندازی بخش نفرولوژی موجب درمان بیماران کلیه ای در استان خواهد بود که در هفته دولت در بیمارستان شهید محمدی به بهره برداری می رسد.

شکاری به ترویج فرهنگسازی در زمینه ورزش، تغذیه صحیح اشاره کرد و افزود: با توجه به تغییر زندگی مردم به شهرنشینی و کم تحرکی و تغذیه ناصحیح بیماریهای دیابت و فشارخون افزایش یافته که موجب بروز بیماریهای کلیوی می شود و تا چند سال آینده آمار بیماران دیالیزی چالش پیش روی حوزه بهداشت و درمان است.

وی با اشاره به نقش مراکز تحقیقاتی در درمان بیماریها گفت: مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی با اعتبار سه میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار می گیرد که نقش به سزایی در تحقیقات و درمان بیماران قلبی عروقی با کشت و تزریق سلولهای بنیادی به بافت ها انجام خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان راه اندازی بخش مراقبتهای ویژه نوزادان و مادران باردار را یکی از گامهای اساسی در ارتقای شاخصهای سلامت هرمزگان بر شمرد و یاد آورشد: تجهیز و راه اندازی بخش مراقبتهای ویژه NICUنوزادان و مادران باردار در بیمارستان شریعتی یکی از نیازهای اساسی حوزه درمان استان بود که با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و دانشگاه ساخته شده است.

شکاری راه اندازی ساخت و تجهیز اتاقهای عمل بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، بازسازی و بهره برداری بخش مردان بیمارستان ابن سینا، ساخت مرکز بهداشتی درمانی روستایی برنطین رودان، مرکز بهداشتی درمانی زیارتعلی رودان، مرکز بهداشتی درمانی زهوکی میناب، مرکز بهداشتی درمانی گونمردی سیریک و افتتاح همزمان 72 خانه بهداشت از دیگر طرحهای هفته دولت دانست.

افتتاح 72 خانه بهداشت شاخصهای سلامت هرمزگان را ارتقاء می دهد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان گفت: راه اندازی 72خانه بهداشت در اقصی نقاط استان موجب ارتقای شاخصهای بهداشتی در هرمزگان می شود.

شکاری افزود: پروژه های هفته دولت سال جاری نقش به سزایی در ارتقای بهداشت و درمان استان خواهند داشت که اعتبارات این طرحها ملی و استانی بوده است.

شکاری ساخت 72 خانه بهداشت در قالب طرح امام حسین (ع) را از طرحهای بسیار تاثیر گذار درحوزه سلامت استان دانست و افزود: ساخت 72 خانه بهداشت در کمتر از زمان مقرر با اعتبار 23میلیارد و نهصد میلیون ریال که بخشی از این اعتبارات استانی و بخشی از درآمد دانشگاه است.

وی تصریح کرد : طرح امام حسین(ع) درشرق استان بیشترین خانه های بهداشت ساخته شده است که در شهرستان میناب 22 باب ، رودان 12 باب ، جاسک 12 باب و بشاگرد یک باب می باشد که این با افتتاح این خانه های بهداشت در هفته دولت شاهد جشن تکمیل خانه های بهداشت در سراسر استان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی خانه های بهداشت در اقصی نقاط استان موجب ارتقای شاخصهای بهداشتی در هرمزگان می شود، گفت: در این طرح خانه های بهداشت استیجاری تبدیل به ملکی دانشگاه شده که روستاهای مصوب استان دارای خانه بهداشت شده اند که تا چند سال آینده نیازی به ساخت خانه بهداشت در استان نخواهیم داشت.