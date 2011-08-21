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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

حجرگشت به مهر خبر داد:

ظرفیت مدارس خاص کرج 20 درصد افزایش یافت

ظرفیت مدارس خاص کرج 20 درصد افزایش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج گفت: ظرفیت مدارس خاص کرج در زمینه پذیرش دانش آموز امسال 20 درصد افزایش یافت.

علی حجرگشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت مدارس خاص کرج در زمینه پذیرش دانش آموز امسال 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و این مدارس تعداد بیشتری دانش آموز را پذیرش می کنند.

وی ادامه داد: مدارس خاص شامل مواردی از قبیل شاهد، تیزهوشان، نمونه دولتی و هیئت امنایی می شود ضمن اینکه امسال پذیرش دانش آموزدر مدارس شاهد، بیشتر با اولویت فرزندان ایثارگران است.

این مسئول در خصوص توزیع کتاب نیز بیان کرد: توزیع کتاب از هفته آخر شهریورماه آغاز می شود ضمن اینکه کتابهای ابتدایی، فنی و حرفه ای و پیش دانشگاهی را آموزش و پرورش توزیع می کند.

حجرگشت اضافه کرد: تعامل آموزش و پرورش کرج با شهرداری افزایش می یابد و ادامه دارد که این امر در راستای کاهش مشکلات انجام می شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج یادآور شد: افزایش تعاملها و همکاریها به کاهش مشکلات کمک می کند و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات دیگر جلوگیری خواهد کرد.

کد مطلب 1388984

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