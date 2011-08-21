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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

با به آتش کشیدن پرچم رژیم؛

اردنی ها خواستار قطع رابطه با رژیم صهیونیستی شدند

اردنی ها خواستار قطع رابطه با رژیم صهیونیستی شدند

جوانان خشمگین اردنی با برپایی تظاهرات در برابر سفارت رژیم صهیونیستی، ضمن محکومیت جنایات اخیر این رژیم در نوار غزه، خواستار لغو معاهده سازش میان امان و تل آویو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاسلام الیوم، منابع آگاه اعلام کردند دهها جوان اردنی به ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی در منطقه "الرابیه" در "امان" حمله کردند.

جوانان خشمگین در اعتراض به اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها در نوار غزه خواستار لغو معاهده سازش  با اسرائیل شدند.

این منابع افزودند : نیروهای امنیتی اردن با قرار دادن موانعی در برابر سفارت رژیم اسرائیل تلاش کردند که مانع نفوذ به سفارت شوند، اما جوانان خشمگین توانستند این موانع را کنار بزنند.

به گفته این منابع، این جوانان که پرچمهای اردن، مصر و فلسطین را در دست داشتند، به نشانه خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی، پرچم این رژیم را به آتش کشیدند.

منابع فوق اعلام کردند تظاهرات کنندگان خواستار تعطیلی سفارت رژیم اسرائیل در اردن و قطع روابط با آن شدند .

همچنین برخی رهبران گروههای اسلامی و شخصیتهای مستقل در صحن مسجد "الکالوتی" در منطقه "الرابیه" در همبستگی با مردم فلسطین در غزه تحصن کردند.

کد مطلب 1388986

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