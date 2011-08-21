نقد مطالب نادرست نباید موجب برهم زدن آرامش جامعه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین آیت الله سید احمد خاتمی که در همایش مسجد و بسیجیان علوی سخن می گفت، با تاکید بر لزوم گسترش تفکر و نگرش بسیج، خاطر نشان کرد: تفکر و بسیجی هر کجا باشد با خود جهش و رشد را به بار می آورد. این تفکر در کشور شکوفا شده و بسیاری از پیشرفت های کشور از جمله افتخارات هوافضا، محصول تلاش بسیجیانی است که با شعار ما می توانیم وارد صحنه شده اند.

امام جمعه موقت تهران، مسجد را کانون تقویت بنیان ها دینی دانست و گفت: مساجد باید در برابر سیل شبهات اعتقادی که تمام آموزه های اسلام را هدف قرار داده بایستند. علما به بدیهی بودن مطالب نگاه نکنند بلکه با پاسخگویی صحیح به شبهات، جامعه را از خطر ها مصون نگه دارند.

آیت الله سید احمد خاتمی افزود: ائمه جماعات باید با استقبال از جوانان در مسجد آنان را به سوی کمال انسانی سوق دهند.



وی با تاکید بر جایگاه دعا و مناجات در مساجد، افزود: گاهی یک جلسه دعا و توسل کار 40 جلسه آموزش عقیدتی را انجام می دهد. باید بدانیم اگر جوانان را جذب نکنیم دشمن آن ها را هدف خواهد گرفت.

آیت الله خاتمی با بیان این مطلب که مسجد باید محل نقد انحرافات باشد تاکید کرد: همان طور که رهبر انقلاب در جمع مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمودند، نقد مطالب نادرست باید منطقی و عالمانه باشد و نباید آرامش جامعه را دچار اختلال کنیم.

وی با انتقاد از ویژه نامه روزنامه ایران، ابراز داشت: جمع زیادی از علمای دلسوز این نشریه را نقد کرده اند اما منتشر کنندگان آن به جای عذر خواهی به دفاع از آن می پردازند، این مسائل فرعی باعث می شود توجهات از مسئله اصلی کشور که همان جهاد اقتصادی است منحرف شود که باید از آن پرهیز کرد.