شب قدر؛ زمان بارش رحمت الهی

شب قدر از هزار ماه بهتر است و خوب می دانیم که باید از این فرصت ارزشمندی که از سوی خداوند متعال در اختیارمان قرار گرفته بهترین و بیشترین استفاده را بکنیم .

شب قدر شبی است که قرآن به یکباره بر پیامبر اسلام(ص) نازل شد، این شب همچنین زمان تعیین سرنوشت یکساله نیز هست و باید با هوشیاری تمام برای کسب خیرات و برکات معنوی از آن بهره مند شویم .

پس لازم و سزاوار است کسی که دین و نص روشن قرآن و روایات پیامبر(ص) و آل معصوم (ع) را قبول دارد، تمام سعی خود را جهت آمادگی برای اعمال این شب به کار گیرد.

بنابراین لازم است قبل از اینکه بخاطر کوتاهی و از بین رفتن فرصتها خود را ملامت و سرزنش کنیم از موقعیتی که ایجاد شده و زمانی که داریم برای جلب رضایت خداوند و کسب برکات معنوی به منظور تعیین سرنوشتی نیکو نهایت تلاش را داشته باشیم .

در این شب باید بهترینها را از خالق خود خواسته،‌ با قلبی آرام و خلوص نیست، به ذکر و توسل بپردازیم تا نهایت بهره را ببریم و حتی ثانیه ای از آن را بیهوده از دست ندهیم .

احیا و شب زنده داری، قرائت قرآن، قرائت دعای جوشن کبیر، غسل و نماز از جمله آداب عنوان شده برای این شب مبارک و پرخیر و برکت هستند که شایسته است با عنایت به این اعمال و ارزشی که این شب دارد، بهترین و بیشترین فیض را ببریم چنانچه شب قدر را باید قدر دانست .

در این شبها که ارتباط بنده با خالق خود به نهایت رسیده و بی اندازه به خدا نزدیک می شویم و بهترینها را طلب می کنیم، توبه و استغفار نیز از اعمال دیگر است که باید به آن اهتمام ورزید. موضوعی که دغدغه مؤمنان خداجوی بوده و مترصد فرصتی مغتنم هستند تا به این عمل پرداخته و زمان را از دست ندهند چون تا یکسال دیگر، این فرصت وجود نخواهد داشت .