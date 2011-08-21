1300 اتوبوس در شب های قدر به زائران خدمت ارائه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خجسته ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از راه اندازی شش پایانه موقت برای رفاه حال شهروندان در این ایام خبر داد و اظهارکرد: این در حالی است که در شب 19ماه رمضان 410 دستگاه، شب21 با 530 و در شب 23 ماه رمضان با 360 دستگاه اتوبوس در این پایانه ها خدمت رسانی انجام می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون پایانه موقت چهارراه شهدا به سمت خسروی برای خطوط 14-16-18-19-38.1-91-96-98 اتوبوس برای سرویس دهی آماده است.

خجسته بیان کرد: پایانه دیگری در خیابان شیرازی از چهارراه شهدا به سمت میدان شهدا ایجاد خواهد شد که با خطوط 12-12.1-23-24-27-33-38-60-201 به شهروندان ارائه سرویس خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی بیان داشت: در پایانه موقت حد فاصل خیابان اما رضا ازچهارراه دانش به سمت میدان بسیج و حد فاصل میدان بسیج تا چهارراه خسروی خطوط 62-63-71-71.172-73-74-75-76-78-82-86-701آماده سرویس دهی هستند.

خجسته افزود: در میدان شهید گمنام مقابل شرکت فرآورده های نفتی و در میدان شهدای مسجد گوهرشاد نیز خطوط 30-34-40-41-43-44-46-48-51-53-55-57-61-64-67 در این پایانه مستقر هستند.

وی همچنین به استقرار شش واحد امداد در محدوده پایانه های موقت برای سرعت بخشیدن به رفع نقص اتوبوس ها اشاره کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی نیز تمهیدات لازم برای سرویس دهی در لیالی قدر مد نظر خواهد داد.