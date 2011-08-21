  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

شیخ‌الاسلامی:

قرار نیست کارمندان تا بازنشستگی دورکار باشند

قرار نیست کارمندان تا بازنشستگی دورکار باشند

وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه قرار نیست کارمند تا زمان بازنشستگی دورکار باشند، گفت: از ابتدا نیز کار بنا بر دورکاری مطلق نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی با تاکید بر پرهیز از قضاوت زودهنگام درباره اصلاح قانون کار، گفت: تا قبل از اینکه اصلاحیه قانون کار در شورای عالی کار نهایی شود، هیچ مطلبی را نمی توان بیان کرد زیرا هیچ چیزی قطعی و نهایی نیست و نباید در این باره دست به قضاوت های زودهنگام زد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مشاغل سخت و زیان آور که در قانون تعریف شده نیاز به اصلاح دارد و ما هم درصدد ایجاد اصلاحات جدید در آن هستیم و همیشه هم در آن امکان بازنگری وجود دارد.

شیخ الاسلامی در ارتباط با طرح موضوع توقف دورکاری در وزارتخانه متبوعش، گفت: از ابتدای کار بنا بر دورکاری مطلق نبوده است و ما هم نگفته ایم کارمندان تا زمان بازنشستگی باید دور کار باشند.

وی افزود: اینها باید مدام رفت وآمد داشته باشند و زمان هایی را برای هماهنگی، تبادل اطلاعات، دوره های آموزشی، ایجاد تعلقات سازمانی و ارتباطات درون سازمانی خواهند داشت.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه خاطر نشان کرد: منتهی یک مشکل عمده وجود دارد و آن این است که زمانی کاری را انجام می دهیم، برخی ها می گویند چرا انجام دادید و شروع به انتقاد می کنند، زمانی که کار دیگری انجام می دهیم، به آن هم انتقاد می کنند.

کد مطلب 1389002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها