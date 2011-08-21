قرار نیست کارمندان تا بازنشستگی دورکار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی با تاکید بر پرهیز از قضاوت زودهنگام درباره اصلاح قانون کار، گفت: تا قبل از اینکه اصلاحیه قانون کار در شورای عالی کار نهایی شود، هیچ مطلبی را نمی توان بیان کرد زیرا هیچ چیزی قطعی و نهایی نیست و نباید در این باره دست به قضاوت های زودهنگام زد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مشاغل سخت و زیان آور که در قانون تعریف شده نیاز به اصلاح دارد و ما هم درصدد ایجاد اصلاحات جدید در آن هستیم و همیشه هم در آن امکان بازنگری وجود دارد.

شیخ الاسلامی در ارتباط با طرح موضوع توقف دورکاری در وزارتخانه متبوعش، گفت: از ابتدای کار بنا بر دورکاری مطلق نبوده است و ما هم نگفته ایم کارمندان تا زمان بازنشستگی باید دور کار باشند.

وی افزود: اینها باید مدام رفت وآمد داشته باشند و زمان هایی را برای هماهنگی، تبادل اطلاعات، دوره های آموزشی، ایجاد تعلقات سازمانی و ارتباطات درون سازمانی خواهند داشت.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه خاطر نشان کرد: منتهی یک مشکل عمده وجود دارد و آن این است که زمانی کاری را انجام می دهیم، برخی ها می گویند چرا انجام دادید و شروع به انتقاد می کنند، زمانی که کار دیگری انجام می دهیم، به آن هم انتقاد می کنند.