تقویت برنامه هاى تربیتى در مساجد زمینه فساد را از بین می برد

حجت الاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تقویت روحیه مذهبى، نیاز چندانى به دستگاه های بازدارنده نخواهد بود زیرا اهل مسجد مرتکب جرم و جنایت نمى شوند.

حجت الاسلام صالحی با اشاره به اینکه مساجد در طول تاریخ همواره پایگاه هاى وحدت و همدلى و سنگرهاى مبارزه علیه طاغوت و فساد بوده اند، افزود: کافران و اهل شرک و نفاق با ترس از این مراکز، آنها را براى خویش خطرى جدى به حساب آورده اند.

وی گفت: دشمنان خدا همواره کوشیده اند که با برنامه ها و نقشه هاى گوناگون خود، مساجد را از رونق و گرمى بیندازند.

مسجد مهمترین پایگاه عقیدتى، فکرى و معنوى اسلامى محسوب می شود

صالحی مسجد را چشمه زلال مبارزه و نهضت علیه باطل در طول تاریخ دانست و گفت: مسجد از مهمترین پایگاههای عقیدتى، فکرى و معنوى اسلامى محسوب می شود.

وی اظهار داشت: قیام مردم ایران که به برقرارى حکومت عدل اسلامى انجامید نیرو و توان خود را از مساجد یافت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان اظهار داشت: مسجد از جمله معدود پدیده هاى اجتماعى است که با تمام قشرهاى مردم در ارتباط است.

حجت الاسلام صالحی گفت: با اجتماع و گردهمایى اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر و در صفوف به هم فشرده نماز، نفاق ها و کینه، بدبینى و بدخواهی و اختلافات طبقاتى از بین مى رود.

صفوف به هم فشرده مؤمنان در مساجد وحشت را در دل منافقان می اندازد

وی اظهار داشت: صفوف به هم فشرده مؤمنان سبب ایجاد وحشت و هراس در دلهاى منافقان و دیگر مخالفان اسلام ناب محمدی می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان مساجد را آموزشگاهى براى یادگیرى اصول عبودیت و بندگى و مَهدى براى آموزش راه و رسم صحیح زندگى اجتماعى و فردى دانست.

وی افزود: مسجد، دانشگاه انسان ساز و بسترى براى تربیت عنصر صالح انسانى و مکان مناسبى براى پیاده کردن و عملى ساختن ارزش هاى والاى اخلاقى و رفتارى در ابعاد گوناگون زندگانی است.

حجت الاسلام صالحی از هیئت امنامساجد بعنوان افرادی مخلص، خدوم و تلاشگر یاد کرد و گفت: این افراد بدون هیچگونه چشم داشتی به خانه خدا خدمت می کنند و با تحمل سختی و مشقت ها عمران و آبادانی مساجد را هدف قرار داده اند.