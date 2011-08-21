مردم ایران سد کمک به سومالی را شکستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی سرپرست سازمان بحران کشور عصر امروز یکشنبه در نشست تخصصی که به مناسبت روز جهانی انساندوستی و کمک به مردم قطحی زده سومالی در وزارت کشور برگزار شد اظهار داشت: مسئله مردم سومالی که قطعا یکی از کارهای انساندوستانه عظیم و در شرایط فعلی جهان است از نظر بسیاری از جوامع به غفلت و فراموشی سپرده شده است و متاسفانه به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق بشری و بشر دوستانه در دنیا مغفول مانده است.

وی گفت: ملت ایران با لبیک به ندای مقام معظم رهبری و با توجه به حرکتی که سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد در این کار پیش قدم شدند و سد کمک به این کشور نیازمند را شکستند و در کانون توجه کشورهای دیگر قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: قطعا سازمان ملل که کمک های انساندوستانه به کشورهای نیازمند را در اولویت کارهایش قرار داده است حسب وظیفه ای که دارد به این مردم نیازمند کمک خواهد کرد.

سرپرست سازمان مدیریت بحران با اشاره به نامگذاری روز 31 مرداد به عنوان روز همبستگی با مردم سومالی گفت: ملت شریف ایران نیز که این روز را روز همبستگی با ملت سومالی اعلام کرد با تمام داشته های خود به کمک این مردم مظلوم خواهد شتافت.

قدمی با بیان اینکه سومالی با توجه به اهمیت و جایگاه استراتژیکی که دارد متاسفانه مورد غفلت و دستبرد قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل بدون توجه به مسائل سیاسی از هر طریقی که می تواند به این کشور کمک های انساندوستانه خود را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت بحران همانند سازمان های مربوطه با کمک دستگاه های دیگر کمک به مردم سومالی را در دستور کار دارد، گفت: امیدواریم این حرکت های انسان دوستانه با پشتیبانی بیش از گذشته بتواند مشکلات این جامعه انسانی را حل نماید.

در این مراسم محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، سعید ستاری معاون کمیته امداد و برنارد دویل جانشین نماینده مقیم سازمان ملل متحد نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.