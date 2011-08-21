چگونگی تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسحاقی در نشست تبیین نقشه مهندسی فرهنگی کشور که عصر روز شنبه 29 مرداد در غرفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برگزار شد، گفت: موضوع فرهنگ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت خود را پیدا کرد به این دلیل که اساساً انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود.

وی افزود: در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع فرهنگ مورد تاکید مسئولان جمهوری اسلامی ایران بوده است و تاکید این موضوع در بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بیانگر اهمیت مسئله فرهنگ است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در طول 30 سال اخیر برنامه‌ریزی‌های زیادی برای موضوع فرهنگ صورت گرفته است، اما اینکه این موضوع در قالب یک نقشه و طرح جامع که تمام مسائل، چالش‌ها و اهداف این بخش در آن دیده شده باشد، از ابتدا دهه 80 مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت.

اسحاقی افزود: در طول این سال‌ها پژوهش‌ها و مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفت، ولی ما به‌طور خاص شاهد دستیابی به این نقشه نبودیم. این مطلب بیانگر این است که در این سال‌ها توجه کافی به این مساله صورت نگرفته و یا اینکه این مساله چندان روشن نبود.

وی اضافه کرد: از سال 1385 که این موضوع به‌صورت جدی به رای نخبگان کشور گذاشته شد و چیستی و چرایی آن در قالب یک همایش مورد توجه قرار گرفت و نحوه ورود به این بحث مشخص شد که نهایتاً تدوین نقشه مهندسی فرهنگی در سال 1389 وارد دستور کار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.

رئیس مرکز مهندسی فرهنگی تصریح کرد: امروز در مرحله کارشناسی نقشه تدوین شده هستیم و در شورای تخصصی نیز بخش‌های زیادی از آن اصلاح و تصویب شده است که آماده طرح در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی است و امیدواریم در سال جاری نقشه مهندسی فرهنگی را به‌صورت مصوب و نمایه شده داشته باشیم.

اسحاقی در خصوص تعریف مهندسی فرهنگی گفت: مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی دو مقوله جدا هستند که مهندسی فرهنگی یعنی اینکه ما فرهنگ را از خرافات و موارد منفی آن پالایش کنیم و فرهنگ را برای تعالی و پیشرفت جامعه مطابق اندیشه‌های اسلامی آماده کنیم.

وی تصریح کرد: پالایش فرهنگ، نشان دادن عمق و اصل فرهنگ مهندسی فرهنگی نام دارد و تمام سازمان‌ها، نهادهای مختلف ما تابع فرهنگ باشند و فرهنگ در صدر امور باشد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: راه رسیدن از وضع موجود به وضع ترسیم شده در نقشه و هدف ما مهندسی فرهنگی نام دارد. از همین منظر نقشه مهندسی فرهنگی ما دارای اجزای مختلفی خواهد بود که بخش اول آن تحلیل جامعه از وضعیت فرهنگ کشور است.

رئیس مرکز مهندسی فرهنگی افزود: مبانی فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی و اصول فرهنگی اجزای مختلف بخش اول مهندسی فرهنگی هستند.

اسحاقی در ادامه با بیان اینکه بخش دوم مهندسی فرهنگی بخش چشم‌انداز فرهنگی است، گفت: این بخش، وضعیت فرهنگی ما را به طور خاص و ویژه در افق 1404 ترسیم می‌کند.

وی افزود: اهداف فرهنگی، راهبردهای فرهنگی، اقدامات فرهنگی، نگاشت نهادی و نظام مدیریت کلان فرهنگ و شاخص‌های فرهنگی بخش‌های مختلف نقشه مهندسی فرهنگی هستد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برنامه‌ریزی ما این است که در ماه‌های آینده بخش‌های دیگر مهندسی فرهنگی پس از نهایی شدن سند تحول نظام آموزش و پرورش کشور ابتدا پیوست فرهنگی و سپس نقشه مهندسی فرهنگی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد.

وی در تبیین مبحث نگاشت نهادی گفت: ساماندهی و مدیریت کلان فرهنگی کشور در این بخش صورت می‌گیرد و ما در افق نقشه مهندسی فرهنگی سازمان‌های فرهنگی خواهیم داشت که به‌صورت همسو برای اهداف مشخص که با شاخص‌های عینی قابل پیگیری است، تلاش خواهند کرد.

اسحاقی تصریح کرد: این ممکن است به تغییر کارکردها، اصلاح وظایف و اهداف برخی از دستگاه‌ها منجر شود و یک سازماندهی مجدد در نهادهای مختلف کشور داشته باشیم.

وی افزود: تلاش بر این است که در کنار این دستگاه‌ها، به سازمان‌های مردمی که وجود دارند بیشتر توجه شود و از ظرفیت‌های آنها برای نقش‌آفرینی استفاده کنیم.

اسحاقی در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی در راس امور قرار گرفتن فرهنگ گفت: تمام دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اعم از دولتی و غیردولتی باید در ذیل طراحی که در نقشه مهندسی فرهنگی آمده است مدیریت شوند و مهندسی فرهنگی، فرهنگ را در صدر امور قرار خواهد داد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فعالیت همه دستگاه‌ها باید منجر به هم‌افزایی در فرهنگ شود نه اینکه فرهنگ را مسائلی مانند اقتصاد، سیاست، حقوق و غیره تحت‌الشعاع قرار دهد و باید رفتار آنها از منظر فرهنگی تبعیت کند.

رئیس مرکز مهندسی فرهنگی در خصوص ضمانت اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعبیر مقام معظم رهبری، به‌عنوان سند بالادستی تمام بخش‌های کشور محسوب می‌شود و برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.

وی افزود: از طرفی دیگر برای ضمانت‌بخشی به نقشه مهندسی فرهنگی در خود نقشه تلاش‌هایی شده است به این صورت که تسهیم نقش‌ها و وظائف در نقشه صورت گرفته است و بودجه و اعتبارات نیز بر اساس آن صورت می‌گیرد و فراتر از آن ضمانت اجرا، باور مسئولان به لحاظ فرهنگی برای اجرای این نقشه است.