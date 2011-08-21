اولین همایش ملی صنعت اسب ایران در گنبد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ملی در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۰ با مشارکت دانشگاه گنبد کاووس ، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل تربیت بدنی و حمایت دیگر سازمانها، موسسات دولتی و خصوصی در استان در شهرستان گنبد کاووس برگزار می شود.



اقتصاد، بازاریابی و صادرات اسب، بیمه اسب، اهمیت اشتغالزایی، راهکارهای توسعه پرورش اسب در ایران، پرورش، تغذیه، ژنتیک و اصلاح نژاد، آناتومی و فیزیولوژی، تربیت و رفتارشناسی، معرفی خصوصیات نژادهای اصیل ایرانی، جایگاه و تاسیسات پرورش اسب از جمله محورهای این همایش اعلام شد.

بهداشت و بیماریها، قرنطینه و پیشگیری، مامایی و تولید مثل، بیماریهای اندام های حرکتی، بیماریهای متابولیک و تغذیه ای، بیماریهای عفونی و انگلی، jوسعه باشگاه داری و عمومی کردن ورزش سوارکاری، توسعه سوارکاری حرفه ای و ورزش های قهرمانی (کورس، پرش، چوگان، درساژ و استقامت) از دیگر محورهای همایش اعلام شد.

احیای ورزش های بومی سوارکاری، اسب در فرهنگ اسلامی و اسب در هنر و ادبیات از دیگر محورها است.

رئیس همایش، رضا غلامی، نائب رئیس همایش، قربانعلی پاشا، دبیر همایش، دکتر علی ستاریان و دبیر کمیته علمی، دکتر آشورمحمد قره باش است.



فراخوان مقالات، ۱۵ مرداد تا ۱۵ مهر ۱۳۹۰، اعلام نتایج داوری مقالات تا ۲۵ مهر ۱۳۹۰، مهلت شرکت و ثبت‌نام نهایی اول آبان ۱۳۹۰ و زمان برگزاری همایش، ۲۶ و ۲۷ آیان ۱۳۹۰ تعیین شد.