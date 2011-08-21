افزایش تنش در روابط تل آویو، قاهره/ تغییر شرایط پس از سقوط مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میدل ایست آنلاین با اشاره به افزایش تنش میان مصر و رژیم صهیونیستی آورده است : فراخوانی سریع سفیر مصر در اسرائیل و درخواست برای عذرخواهی رسمی و تحقیق مشترک برای تعیین مقصران کشتار سربازان مصری همگی نشان دهنده انجام تغییرات در مصر است.

این پایگاه می افزاید: مصر با این واکنش به مقامات اسرائیلی فهماند که دوره "حسنی مبارک" تمام شده است و مصر رفتارش همانند سابق نیست.

پایگاه مذکور نوشت : ناظران بر این باورند که شرایط موجود بهترین فرصت برای شورای نظامی حاکم است تا محبوبیت مردمی خود را بالا ببرد، زیرا پایگاه مردمی این شورا به علت سهل انگاری در محاکمه سران رژیم سابق به شدت تضعیف شده است.

این پایگاه بیان کرد: دولت مصر پس از حادثه کشتار سربازان مصری خواستار تشکیل کمیته تحقیق مشترک برای روشن شدن ماهیت واقعه و تعیین مقصر شد که این موضوع احتمال درخواست غرامت را افزایش می دهد.



پایگاه فوق آورده است : اقدامات فوری مقامات مصری با سیاست خویشتنداری حسنی مبارک که رژیم وی در پی انقلاب مردمی سقوط کرد در تناقض است و هیچگاه بحران در روابط دیپلماتیک میان طرفین به این شدت نبوده است.

این پایگاه می افزاید: لحن مقامات مصری نیز همانند سابق نیست، زیرا عصام شرف نخست وزیر مصر پس از این حادثه در صفحه فیس بوک خود نوشت : خون انسان مصری گرانبهاتر از آن است که به هدر رود و بی ارزش شود.هدف انقلاب مردمی مصر بازگرداندن کرامت به مصری ها بود، اما مصر دیگر همانند سابق نیست.

این پایگاه در پایان می نویسد: هرچند که بحرانی از این نوع برای اولین بار پس از سرنگونی رژیم سابق به وجود آمده است، اما هیچ کس در مصر حتی اسلام گرایان افراطی خواستار لغو معاهده پیمان کمپ دیوید نیستند.