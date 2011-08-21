اتصال به شبکه فاضلاب شهری اجباری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی عراقی زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارداشت: در گذشته عده‌ای تصور می ‌کردند چاه‌های جذبی فاضلاب، مشکلی برای شهروندان ندارد اما بزرگترین اشکال این چاه‌ها، تأثیر روی منابع آبی و کم کردن کیفیت آنها است.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های فاضلاب در هیچ شهری برای دولت منافع مادی ندارد، افزود: این کار با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی انجام می ‌شود و برای اتصال شهروندان به شبکه فاضلاب فقط حق انشعاب و کارمزد جمع ‌آوری بعد از راه‌اندازی شبکه دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: حق انشعاب واحدهای مسکونی مشخص است و در اماکن غیرمسکونی نیز بر اساس فرمول محاسبه می ‌شود.

اجرای 60 درصدی طرح فاضلاب در بیرجند

به گفته وی در حال حاضر بالغ بر 60 درصد شبکه ‌گذاری فاضلاب در بیرجند انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: این طرح در سه شهر دیگر شامل فردوس، قاین و سربیشه در حال اجراست.

عراقی زاده گفت: ایجاد شبکه در سربیشه آغاز شده و در فردوس خط انتقال فاضلاب به اتمام رسیده است.

به گفته این مسئول در قاین نیز از حدود چهار سال قبل این پروژه در حال اجرا است و در این مدت شبکه جمع ‌آوری فاضلاب و خط انتقال انجام شده است.

عراقی زاده ادامه داد: شبکه در قاین هنوز به مرحله انشعاب نرسیده است و جمعیتی تحت پوشش نیست.

وی افزود: در هیچ کدام از شهرهای استان به جز بیرجند شبکه فاضلاب اجرا شده به مرحله نصب انشعابات نرسیده و تصفیه‌ خانه فاضلاب نیز اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه اجرای تصفیه ‌خانه فاضلاب در برنامه کاری این شرکت قرار دارد، اضافه کرد: کار مطالعات و طراحی‌ها انجام شده اما استفاده از توان و مشارکت بخش خصوصی پیگیری می‌ شود.