شورای دانشجویی حمایت از مردم مسلمان سومالی اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه این شورا آمده است: 30 مرداد 1390 در ایامی که اغلب رسانه‌های جهانی رکود شدید شاخص‌های اقتصادی غرب را محور اصلی برنامه‌های خود قرار داده و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و سازمان خوار‌وبار جهانی و سازمان‌های حمایتی دیگر در سکوتی خفت‌بار فرو رفته‌اند، هر روز تعداد فراوانی از مردم محروم و کودکان مظلوم کشور مصیبت‌زده سومالی، به علت تشدید بحران خشکسالی به کام مرگ می‌روند.

در پی وقوع این فاجعه از سوی مسئولان کشوری و نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر حمایت‌های نقدی و غیر نقدی صورت گرفت. اما این کمک ها در شأن کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که الهام بخش در جهان اسلام است، نیست به گونه‌ای که به نظر می‌رسد از ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده مناسب صورت نگرفته است.

جمعی از اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی در راستای وظیفه اسلامی و انسانی خود، شورای دانشجویی حمایت از مردم مسلمان سومالی را جهت ارائه راهکارهای عملی و عینی و در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین پیگیری مستمر خواسته‌های بشردوستانه خود تشکیل داده‌اند.

این شورا ضمن دعوت از ملت عزیز ایران برای استمرار کمک‌های نقدی به مردم سومالی از پیشنهاد عملی جنبش عدالتخواه دانشجویی حمایت نموده و ارسال بخشی از گندم تولیدی مازاد ایران به مناطق قحطی زده سومالی را با توجه به اینکه امسال تولیدی بیش از نیاز داخل داریم خواستار است. طبق آماری که از مجاری دولتی در رسانه‌های جمعی انعکاس یافته کشور امسال ظرفیت صادرات حدود ۴ میلیون تن گندم را دارد. کافی است در گام اول دولت یک درصد تولید گندم را به این امر انسانی و اسلامی اختصاص دهد. با توجه به ظرفیت بالای آردسازی کشور بهتر است به جای ارسال گندم، محموله های آرد به‌این کشور ارسال شود.

اگر غذای حیاتی یک نفر را به طور متوسط ۴۰۰ گرم آرد در نظر بگیریم ، مصرف ماهیانه هر نفر برای غذای حیاتی و لازم حدود ۱۲ کیلوگرم گندم در ماه خواهد بود و لذا با ۱۳۰ هزار تن گندم (آرد) ارسالی ایران بیش از ۳٫۶ میلیون نفر از مردم مسلمان و قحطی زده سومالی برای ۳ ماه از غذای کافی برای فرار از قحطی و مرگ برخوردار خواهند شد.

از آنجایی که کمک به محرومان تنها وظیفه دولت نیست و مردم مسلمان ایران نیز کمک به مردم مظلوم سومالی را وظیفه خود می‌دانند، پیشنهاد می‌شود در گامهای بعدی با مبالغ پرداختی مردم میزان گندم ارسالی به دو برابر افزایش یابد. قیمت ۱۳۰ هزار تن گندم ارسالی با احتساب قیمت جهانی (هر کیلو ۳۰۰ تومان) حدود ۴۰ میلیارد تومان می باشد که اگر به طور متوسط هر ایرانی فقط ۵۵۰ تومان برای این امر اختصاص دهد این مبلغ از طرف مردم تامین شده و اهدای ۲ درصد گندم تولیدی ایران (۲۶۰ هزار تن) از طرف دولت و مردم محققق می گردد که از طریق آن می توان بیش از ۷ میلیون نفر قحطی زده را برای مدت ۳ ماه از قحطی و مرگ نجات داد.

امید است دولت و سایر نهادها با انجام وظیفه خود کماکان علم عدالتخواهی و حمایت از مستضعفان عالم را برافراشته نگاه داشته و با نمایش طرحهای موثر در حمایت از کشورهای محروم، دل پابرهنگان عالم را بیش از پیش به دست آورد و الگویی برای سایر کشورها شود.شورای دانشجویی حمایت از مردم مسلمان سومالی پیگیری این مساله را وظیفه خود می‌داند و اعلام آمادگی می‌نماید تا با مسئولین محترم مربوطه گفتگو نماید.



شورای دانشجویی حمایت از مردم مسلمان سومالی