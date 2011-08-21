11 عکس از گلستان به جشنواره عکس خبری آمریکا راه یافت

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آثار ذکریا جاسمی، محمدمهدی امیا، محمدرضا معصومی و محمدجواد مکتبی با رأی هیئت داوران مجوز حضور در جشنواره معتبر بین المللی را کسب کرده بودند.
وی گفت: تمام این هنرمندان از عکاسان متعهد و فعال کانون عکس حوزه هنری استان گلستان هستند و در جلسات و برنامههای مختلف این کانون حضور موثری دارند.
عبدی بیان داشت: دو تن از عکاسان حوزه هنری استان گلستان در سیزدهمین دوره برگزاری جشنواره عکس خبری آمریکا PSA Photojournalism 2011 موفق به کسب مدال طلا شدند.
معاون فرهنگی، هنری حوزه هنری گلستان بیان داشت: در این جشنواره که در دو بخش آزاد و احساسات انسانی برگزاری شد، محمد مهدی امیا با عکس "درد" مدال طلای انجمن عکاسان آمریکا PSA Gold Medal را از آن خود کرد.
معاون فرهنگی، هنری حوزه هنری گلستان بیان داشت: در این جشنواره که در دو بخش آزاد و احساسات انسانی برگزاری شد، محمد مهدی امیا با عکس "درد" مدال طلای انجمن عکاسان آمریکا PSA Gold Medal را از آن خود کرد.
وی گفت: همچنین از محمدرضا معصومی نیز به خاطر عکس "مرد غمگین" و عکس "شاکرم" با مدال PSA HM تقدیر شد.
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