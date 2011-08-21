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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

عبدی:

11 عکس از گلستان به جشنواره عکس خبری آمریکا راه یافت

11 عکس از گلستان به جشنواره عکس خبری آمریکا راه یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری حوزه هنری گلستان گفت: 11 اثر از چهار عکاس استان به سیزدهمین جشنواره معتبر بین المللی عکس خبری آمریکا راه یافت.

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آثار ذکریا جاسمی، محمدمهدی امیا، محمدرضا معصومی و محمدجواد مکتبی با رأی هیئت داوران مجوز حضور در جشنواره معتبر بین المللی را کسب کرده بودند.

وی گفت: تمام این هنرمندان از عکاسان متعهد و فعال کانون عکس حوزه هنری استان گلستان هستند و در جلسات و برنامه‌های مختلف این کانون حضور موثری دارند.
 
عبدی بیان داشت: دو تن از عکاسان حوزه هنری استان گلستان در سیزدهمین دوره برگزاری جشنواره عکس خبری آمریکا PSA Photojournalism 2011 موفق به کسب مدال طلا شدند.
 
معاون فرهنگی، هنری حوزه هنری گلستان بیان داشت: در این جشنواره که در دو بخش آزاد و احساسات انسانی برگزاری شد، محمد مهدی امیا با عکس "درد" مدال طلای انجمن عکاسان آمریکا PSA Gold Medal را از آن خود کرد.
 
وی گفت: همچنین از محمدرضا معصومی نیز به خاطر عکس "مرد غمگین" و عکس "شاکرم" با مدال PSA HM تقدیر شد.
کد مطلب 1389038

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