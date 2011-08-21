11 عکس از گلستان به جشنواره عکس خبری آمریکا راه یافت

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آثار ذکریا جاسمی، محمدمهدی امیا، محمدرضا معصومی و محمدجواد مکتبی با رأی هیئت داوران مجوز حضور در جشنواره معتبر بین المللی را کسب کرده بودند.

وی گفت: تمام این هنرمندان از عکاسان متعهد و فعال کانون عکس حوزه هنری استان گلستان هستند و در جلسات و برنامه‌های مختلف این کانون حضور موثری دارند.

عبدی بیان داشت: دو تن از عکاسان حوزه هنری استان گلستان در سیزدهمین دوره برگزاری جشنواره عکس خبری آمریکا PSA Photojournalism 2011 موفق به کسب مدال طلا شدند.



معاون فرهنگی، هنری حوزه هنری گلستان بیان داشت: در این جشنواره که در دو بخش آزاد و احساسات انسانی برگزاری شد، محمد مهدی امیا با عکس "درد" مدال طلای انجمن عکاسان آمریکا PSA Gold Medal را از آن خود کرد.



وی گفت: همچنین از محمدرضا معصومی نیز به خاطر عکس "مرد غمگین" و عکس "شاکرم" با مدال PSA HM تقدیر شد.