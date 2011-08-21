1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی در گیلان انجام می شود

محمدحسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این میزان سرمایه گذاری طرح های ملی نظیر مجتمع فولاد ذوب آهن خزر، سیمان گیلان سبز، MDF لوشان، کاغذهای چند لایه، طرح توسعه کاشی خزر و چندین پروژه مهم دیگر در استان ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: از سال 84 تاکنون کارخانجات مهمی از قبیل مجتمع فولاد گیلان، شمش انزلی، طرح توسعه سیمان خزر، سبحان انکولوژی، آهن و فولاد لوشان، طرح توسعه مجتمع دخانیات گیلان، مطهر گیلان، نئوپان فومنات و طرح های زیادی راه اندازی شده است.

رئیس صنایع و معادن گیلان همچنین با اشاره به اینکه مسئله اشتغال از دغدغه ‌های اصلی مسئولان است، گفت: یکی از بخش‌ ها که نقش موثری در اشتغالزایی دارد و به طور مستقیم و غیرمستقیم در حوزه های دیگر تاثیر می ‌گذارد، بخش صنعت است.

وی افزود: بخش صنعت نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در گیلان دارد به همین جهت رفع مشکلات این صنعت از اولویت های مهم استان است.

اصغریان با اشاره به اینکه توسعه صنعتی باعث کاهش نرخ بیکاری و رفع معضلات اجتماعی دراستان می شود، اظهارداشت: شهرکهای صنعتی گیلان تمام تلاش خود را معطوف به توسعه صنعتی و در نتیجه ایجاد فرصت شغلی مناسب برای جوانان جویای کار این خطه کرده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرکهای صنعتی مزایای بسیاری برای جلب سرمایه گذاری دارند، یادآور شد: حضور صنایع بزرگ در استان موجب رونق و شادابی هرچه بیشتر این حوزه و اشتغال پایدار می شود.