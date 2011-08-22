تدوین"روزهای زندگی" پس از حل مشکل مالی از سر گرفته شد

سعید سعدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با سیما فیلم مذاکراتی انجام دادیم و به نتیجه رسیدیم و بودجه به کار تزریق شد و ما مراحل تدوین را دوباره ادامه دادیم.

وی افزود: صداگذاری "روزهای زندگی" توسط فرامرز ابوالصدق انجام می شود اما هنوز آغاز نشده است. تلاش می کنیم فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شود.

حمید فرخ‌نژاد و هنگامه قاضیانی بازیگران فیلم سینمایی "روزهای زندگی" هستند که درباره حضور پزشکان در جنگ ساخته می‌شود. سعید سعدی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی است.

پرویز شیخ طادی فیلم‌های سینمایی "دفتری از آسمان"، "پشت پرده مه"، "شکارچی شنبه" و... را کارگردانی کرده است.