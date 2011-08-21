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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

ونگر از مربیگری آرسنال استعفا نمی‌کند

ونگر از مربیگری آرسنال استعفا نمی‌کند

سرمربی تیم فوتبال آرسنال گفت حاضر به کناره گیری از مربیگری این تیم نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال فصل جدید رقابت های لیگ برتر را با یک تساوی مقابل نیوکاسل و یک شکست خانگی مقابل لیورپول آغاز کرده و همین موضوع سبب شده تا از سوی هواداران این تیم تحت فشار قرار بگیرد.

ونگر در این خصوص اظهار داشت: اندک شانسی هم در خصوص استعفای من وجود ندارد. من در تیم آرسنال به چشم انداز آینده امیدوارم.

وی افزود: این تازه شروع فصل است و ما دو نتیجه ناامیدکننده کسب کرده ایم، فقط همین. من فشاری بیش از معمول را بر روی خودم احساس نمی کنم. ما هفته های مهمی را پیش رو داریم و اکنون زمان آن است که با هم متحد باشیم.

کد مطلب 1389053

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