به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال فصل جدید رقابت های لیگ برتر را با یک تساوی مقابل نیوکاسل و یک شکست خانگی مقابل لیورپول آغاز کرده و همین موضوع سبب شده تا از سوی هواداران این تیم تحت فشار قرار بگیرد.

ونگر در این خصوص اظهار داشت: اندک شانسی هم در خصوص استعفای من وجود ندارد. من در تیم آرسنال به چشم انداز آینده امیدوارم.

وی افزود: این تازه شروع فصل است و ما دو نتیجه ناامیدکننده کسب کرده ایم، فقط همین. من فشاری بیش از معمول را بر روی خودم احساس نمی کنم. ما هفته های مهمی را پیش رو داریم و اکنون زمان آن است که با هم متحد باشیم.